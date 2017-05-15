В пензенском драмтеатре состоялась премьера экспериментального спектакля о Ричарде III Культура

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Премьерный показ экспериментального спектакля «Мой трон на хрупком хрустале» состоялся на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в воскресенье, 14 мая.

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Этот спектакль стал самостоятельной работой молодых актеров театра по хронике Уильяма Шекспира «Ричард III».

Выступая перед началом постановки, художественный руководитель театра Сергей Казаков сообщил, что эта работа стала первым этапом нового проекта драмтеатра «Открытая сцена — молодым».

В рамках проекта молодые актеры театра смогут попробовать себя в новом качестве — сделать самостоятельные актерские или режиссерские работы, сценические эскизы по современным или классическим пьесам и показать их зрителям. Войдут ли впоследствии эти работы в репертуар театра — предстоит решать самим зрителям и художественному руководителю театра.

Премьерный спектакль поставил режиссер, преподаватель театрального отделения пензенского колледжа искусств Александр Эпимахов. Главную роль исполнил Николай Шаповалов. В постановке заняты также Вера Дупенко, которая сыграла королеву Елизавету и Яна Дубровина в роли леди Анны.

В образе герцога Бекингема перед зрителями предстал Никита Кузин, а в роли герцога Кларенса — Юрий Землянский. Кроме того, в спектакле сыграли также хореограф Виталий Старостин и студентка театрального отделения пензенского колледжа искусств Алина Гуляйкина.

Ближайшие показы спектакля «Мой трон на хрупком хрустале» запланированы на 16 и 20 мая. Затем зрители смогут оценить экспериментальную постановку 11 и 17 июня, сообщается на сайте драмтеатра.