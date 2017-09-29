В Никольске начал работу международный симпозиум по художественному стеклу Культура

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие VII международного симпозиума «Художественное стекло. Творчество молодых» состоялось в бизнес-инкубаторе города Никольска Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Приветствуя гостей мероприятия, заместитель главы администрации Никольского района Сергей Кайев отметил, что симпозиум традиционно вызывает высокий интерес у художников по стеклу и хрусталю.

«Сегодня мы приветствуем участников из Люксембурга, Японии, Белоруссии. Профессиональные сообщества художников по стеклу из России представляют профессора и эксперты из Российской академии художеств, петербургской Академии Штиглица», — сказал он.

В свою очередь директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный подчеркнул, что в 2017 году на симпозиум приехало большое число молодых участников, как начинающих художников в области стеклоделия, так и студентов ведущих российских художественных вузов.

«Профессиональное мастерство именитых творцов из России и зарубежья, давние традиции стеклоделия на местных предприятиях, творческая атмосфера в городе Никольске — уникальном центре стеклоделия — позволят приобщить молодежь к лучшим художественным практикам, сформировать необходимые для их творческой реализации профессиональные навыки», — уточнил он.

По словам заслуженного художника России Александра Фокина, несмотря на то, что торжественное открытие состоялось 29 сентября, участники симпозиума уже приступили к работе в минувшую среду, 27 сентября.

«Художники уже начали воплощать свои творческие замыслы на мастерских предприятий никольского стекольного кластера. Лейтмотивом многих творческих работ стала тема экологии», — сказал он.

Предполагается, что работа художников-стеклоделов продлится до 6 октября.

По результатам VII симпозиума планируется традиционное пополнение коллекции никольского музея стекла и хрусталя, а также будет продолжена традиция размещения архитектурных форм из стекла в городе.

Международный симпозиум в 2017 году проходит при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Организационное сопровождение симпозиума обеспечивает ООО «Центр кластерного развития» Пензенской области.