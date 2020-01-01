Алексей Рябов намерен внедрить в Заречном проектный подход Экономика

Заречный, 14 июля 2017. PenzaNews. Руководитель вновь созданного МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Алексей Рябов намерен внедрить проектный подход к решению актуальных задач Заречного Пензенской области.

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«Это современный тренд. Наше управление будет выявлять актуальные проблемы города и предлагать руководству администрации проектный, то есть системный подход их решения. Мы должны стать структурой, которая интегрирует имеющиеся ресурсы в рамках того или иного проекта. В числе наших задач — увязка всех документов стратегического планирования и их реализация», — пояснил он в интервью газете « Заречье ».

Алексей Рябов высказал мнение, что в ряде случаев «приходится латать дыры в городском хозяйстве или работать по принципу пожарной команды», вместе с тем необходимо помнить о стратегии развитии города до 2020 года и разрабатывать документ, который будет рассчитан на период до 2035 года.

«Нам нужно создать такие сервисы и такую городскую среду, чтобы люди не чувствовали себя ущемленными провинциалами. Чтобы Заречный обладал теми возможностями, которые есть у больших городов. Если мы зарекомендуем себя интересными реализованными проектами, то сможем сделать Заречный пилотной площадкой, чтобы потом тиражировать успешные практики на всю страну», — заявил руководитель управления городского развития и проектной деятельности.

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Алексей Рябов добавил, что еще одна задача — «привнести правильный кластерный подход в город».

Он выразил надежду на то, что со временем чиновники поймут преимущества нововведений.

«Мы не собираемся никого подменять, управлять за них подчиненными и бюджетами и принимать решения. Текущие дела останутся. Что касается перспектив развития, то их необходимо облекать в проекты. Мы не только будем помогать коллегам в оформлении и реализации их задумок, но и сами будем формировать проектные группы», — сказал Алексей Рябов.