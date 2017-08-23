Афонин считает, что ставка по ипотеке должна быть не выше 5% Экономика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин считает, что ставка по ипотеке должна быть не выше 5%.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вопросы демографии и рождаемости напрямую связаны с жильем. Побудить к рождению ребенка семью может не материнский капитал, на самом деле. Они [люди] будут понимать, что готовы и второго, и третьего, и четвертого ребенка [родить], если у них есть собственное жилье», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам Юрия Афонина, на покупку собственного жилья людей может подвигнуть пониженная ставка по ипотеке.

Читайте также

Медведев после визита в Пензу поручил изучить возможность снижения ставок по ипотеке

«Даже с десятипроцентной ставкой по ипотеке, которую недавно установил Сбербанк, решить эту проблему невозможно. Я думаю, что реальная возможность, чтобы заработала ипотека, […] это 3–5%», — пояснил он.

Депутат добавил, что рост спроса на жилье повлечет за собой увеличение количества строек, налоговых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест.

С 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке. Кроме того, уменьшен размер первоначального взноса на приобретение готового жилья.

Новые ставки ипотеки при покупке жилья в новостройке составят от 7,45 до 10%, на вторичном рынке — 8,9% до 10%. Первоначальный взнос по программе «Приобретение готового жилья» теперь равен 15%.