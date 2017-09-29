В 2018 году в России планируется ввести новый механизм стимулирования инвестиций Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Новый инструмент стимулирования инвестиций с помощью налоговых льгот планируется ввести в субъектах Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе своего визита в Пензе.

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«В следующем году будет реализована инновация в части налогового стимулирования в части предоставления инвестиционной льготы», — сказал он в ходе заседания совета при полномочном президенте России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

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Антон Силуанов отметил, что в настоящее время уже подготовлен соответствующий законопроект, который на этой неделе планируется внести на рассмотрение в Госдуму РФ.

«Эта инвестиционная льгота, порядок ее предоставления, порядок отнесения тех капитальных вложений, которые будут относиться к инвестиционной льготе, а также отдельные механизмы реализации этого инструмента будут осуществляться субъектами Российской Федерации самостоятельно», — пояснил глава Минфина РФ.

По его словам, такая льгота имеет ключевое значение, так как налог на прибыль является одним из основных

«И право на введение инвестиционной льготы будет предоставлено субъектам Российской Федерации», — подчеркнул Антон Силуанов.