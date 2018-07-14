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Прокуратура выявила нарушения при сокращении работников «Пензхиммаша»

10:26 | 14.07.2018 | Экономика

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Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Нарушения трудового законодательства при массовом высвобождении работников ОАО «Пензхиммаш» выявлены в результате проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района Пензы с привлечением государственной инспекции труда в регионе.

Прокуратура выявила нарушения при сокращении работников «Пензхиммаша»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, принятие решения об изменении структуры, штатного расписания и количественного состава сотрудников организации, последствием которого является сокращение рабочих мест, относится к исключительной компетенции работодателя. При этом Трудовым кодексом России урегулирована процедура, закреплены права работников и обязанности работодателя, подлежащие неукоснительному соблюдению при сокращении штатной численности», — пояснила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, проверка в ОАО «Пензхиммаш» показала, что в нарушение положений ст. 179 ТК РФ работодателем не рассматривался вопрос о наличии у сокращаемых работников преимущественного права оставления на работе; анализ производительности труда и квалификации работников не проводился.

«Имелись также нарушения предусмотренного положениями ст. 81 и 181 ТК РФ порядка уведомления увольняемых работников о наличии или отсутствии вакантных мест на предприятии. Кроме того, выявлены нарушения положений статьи 140 ТК РФ, вопреки требованиям которой окончательный расчет с уволенными сотрудниками был произведен несвоевременно», — добавила собеседница агентства.

Она сообщила также, что по результатам проверки в отношении и.о. генерального директора ОАО «Пензхиммаш» Дениса Третьякова возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которые направлены для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Пензенской области.

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«С целью устранения выявленных нарушений внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.

Ранее представители коллектива ОАО «Пензхиммаш» разместили в интернете видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором обратили внимание главы государства на сокращения и необоснованный, по их мнению, роспуск рабочих, а также выразили беспокойство по поводу дальнейшей судьбы завода.

18 июня в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным лицам разобраться в ситуации и подготовить предложения о том, какую помощь власти региона могут оказать предприятию.

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