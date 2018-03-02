«Кванториум» готовит специалистов, которым предстоит создавать новые рынки — Тимирбаев Образование

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум НЭЛ», открытый в Пензе менее полугода назад, нацелен подготовить высококвалифицированных специалистов, навыки которых через несколько лет будут отвечать изменившимся экономическим реалиям. Об этом сообщил директор учреждения Денис Тимирбаев.

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«Мы их готовим для рынков, которых еще нет. Это те лидеры, которые сами будут создавать рынки. Это настолько увлекательно, настолько перспективно», — сказал он журналистам в пятницу, 2 марта, после того, как детский технопарк посетила министр образования и науки России Ольга Васильева.

Руководитель учреждения добавил, что «готовить для чего-то известного не совсем правильно», так как мир стремительно меняется.

«Готовя сейчас специалиста только на определенном оборудовании, мы через год уже можем столкнуться с тем, что это оборудование устареет идейно», — пояснил Денис Тимирбаев.

По его словам, в технопарке у школьников развивают надпрофессиональные навыки.

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«Нам нужно научить лидеров правильно думать, правильно работать, работать в команде, креативу и куче моментов, которые, в принципе, выражены одним словом — софт. Это внутренние компетенции, внутреннее развитие», — сказал директор «Кванториума-НЭЛ».

Денис Тимирбаев отметил, что между различными направлениями подготовки в технопарке нет четкого деления, как и между научными сферами, поскольку они тесно переплетены между собой.

«Если мы будем учить настолько узко, мы получим узкого специалиста, который не будет знать, что делается на соседней улице. […] Шесть компетенций — это IT, промдизайн, робо, хайтек, нано и био, но между ними есть очень много междисциплинарных взаимодействий», — сказал он.