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«Кванториум» готовит специалистов, которым предстоит создавать новые рынки — Тимирбаев

13:00 | 02.03.2018 | Образование

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум НЭЛ», открытый в Пензе менее полугода назад, нацелен подготовить высококвалифицированных специалистов, навыки которых через несколько лет будут отвечать изменившимся экономическим реалиям. Об этом сообщил директор учреждения Денис Тимирбаев.

«Кванториум» готовит специалистов, которым предстоит создавать новые рынки — Тимирбаев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы их готовим для рынков, которых еще нет. Это те лидеры, которые сами будут создавать рынки. Это настолько увлекательно, настолько перспективно», — сказал он журналистам в пятницу, 2 марта, после того, как детский технопарк посетила министр образования и науки России Ольга Васильева.

Руководитель учреждения добавил, что «готовить для чего-то известного не совсем правильно», так как мир стремительно меняется.

«Готовя сейчас специалиста только на определенном оборудовании, мы через год уже можем столкнуться с тем, что это оборудование устареет идейно», — пояснил Денис Тимирбаев.

По его словам, в технопарке у школьников развивают надпрофессиональные навыки.

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«Нам нужно научить лидеров правильно думать, правильно работать, работать в команде, креативу и куче моментов, которые, в принципе, выражены одним словом — софт. Это внутренние компетенции, внутреннее развитие», — сказал директор «Кванториума-НЭЛ».

Денис Тимирбаев отметил, что между различными направлениями подготовки в технопарке нет четкого деления, как и между научными сферами, поскольку они тесно переплетены между собой.

«Если мы будем учить настолько узко, мы получим узкого специалиста, который не будет знать, что делается на соседней улице. […] Шесть компетенций — это IT, промдизайн, робо, хайтек, нано и био, но между ними есть очень много междисциплинарных взаимодействий», — сказал он.
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