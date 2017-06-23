В разрушающемся доме на улице Ударной в Пензе будет развернут штаб ЖКХ

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам организовать штаб в одной из пустующих комнат разрушающегося частично расселенного дома №35 на улице Ударной.

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«Сейчас необходимо в одной из пустующих комнат организовать штаб, куда могут обратиться проживающие в оставшихся трех подъездах. Ресурсоснабжающие организации уже уведомили администрацию города, что в связи с угрозой обрушения в ближайшее дни будет отключаться газ, электричество и вода. Жильцы должны знать об этом», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 23 июня.

Глава администрации Пензы отметил, что есть люди, намеренно препятствующие расселению дома.

«Пусть это будет на их совести. Наша задача — обеспечить людей безопасным жильем. И мы эту задачу выполним», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе обследования дома выяснилось, что жильцы выкопали под ним кладовые. В связи с этим дом практически не имеет фундамента, что делает угрозу обрушения более реальной, чем предполагалось. Особые опасения вызывает состояние шестого подъезда.

В настоящее время на улице Ударной, 35, постоянно находится куратор, который консультирует жильцов по вопросам предоставления помещений маневренного фонда и организует переезд желающих.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в многоквартирном четырехэтажном доме №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки шесть подъездов.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.