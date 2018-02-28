В Пензе голосование по выбору территории для благоустройства состоится 23 марта ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Голосование за общественную территорию, подлежащую в первоочередном порядке благоустройству в Пензе в 2018 году в соответствии с программой по формированию современной городской среды на период до 2022 года, состоится в пятницу, 23 марта. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Как отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», отдать свой голос жители смогут в период с 8.00 до 19.00.

Ранее глава администрации Пензы назначил голосование на другой день — 22 марта, однако впоследствии было решено выбрать другую дату.

Всего горожанам будет предложено пять возможных мест для проведения работ по благоустройству. Это набережная реки Суры, площадь имени В.И. Ленина, сквер вблизи дворца единоборств «Воейков», Соборная площадь и территория детсада №96 на улице Набережной реки Мойки.

Территориальные счетные участки будут образованы на территории школ и учреждений дополнительного образования. Их перечень утвержден постановлением мэрии от 16 февраля 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первую очередь, будет организовано в семи городах области — в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске в период с 17 по 23 марта.

Принять участие в нем в Пензе смогут жители города в возрасте от 14 лет при наличии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Каждый участник сможет выбрать от одной до трех территорий, которые, по его мнению, следует благоустроить в текущем году.

Итоги голосования будут установлены не позднее 5 дней со дня его проведения.