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Пензенское управление Роспотребнадзора усилило контроль за температурой на соцобъектах

12:30 | 26.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области усилило контроль за соблюдением температурного режима на объектах социальной инфраструктуры с наступлением холодов.

Пензенское управление Роспотребнадзора усилило контроль за температурой на соцобъектах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Повышенное внимание уделено лечебно-профилактическим учреждениям, образовательным организациям и объектам соцобслуживания.

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В случае несоответствия микроклимата гигиеническим нормативам управление готово применять меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности.

В период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями среди населения на особом контроле находится теплоизоляция помещений, состояние остекления, проводится контроль соблюдения режимов прогулок и проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в детсадах.

Для консультации по вопросам температурного открыта горячая линия, обратиться на которую можно по будням по телефону: +7 (8412) 66-09-48, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

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