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Ущерб от убийства лосенка в Заречном оценен в 200 тыс. рублей

12:35 | 11.01.2017 | Происшествия

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Заречный, 11 января 2017. PenzaNews. Ущерб от убийства браконьерами детеныша лося на территории Заречного Пензенской области оценен в 200 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник городского управления природными ресурсами Татьяна Пчелинцева.

Ущерб от убийства лосенка в Заречном оценен в 200 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ущерб оценили в 200 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Злоумышленникам, помимо уголовной, грозит административная ответственность в виде штрафа, а также лишение лицензии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», животное подстрелили, предположительно, в районе 58-го квартала Заречного 6 или 7 января 2017 года.

У одного из подозреваемых сотрудники полиции изъяли голову лосенка, а остальная туша была разделана злоумышленниками.
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