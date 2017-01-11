Ущерб от убийства лосенка в Заречном оценен в 200 тыс. рублей
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Заречный, 11 января 2017. PenzaNews. Ущерб от убийства браконьерами детеныша лося на территории Заречного Пензенской области оценен в 200 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник городского управления природными ресурсами Татьяна Пчелинцева.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Ущерб оценили в 200 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.
Злоумышленникам, помимо уголовной, грозит административная ответственность в виде штрафа, а также лишение лицензии.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», животное подстрелили, предположительно, в районе 58-го квартала Заречного 6 или 7 января 2017 года.
У одного из подозреваемых сотрудники полиции изъяли голову лосенка, а остальная туша была разделана злоумышленниками.