Участники инцидента у «Современника» в Пензе решили мирно урегулировать конфликт — УМВД Происшествия

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Участники инцидента у кафе «Избушка», завершившегося погоней и потасовкой у кинокомплекса «Современник» в Пензе, решили урегулировать возникший конфликт мирным способом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, комментируя произошедшее.

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«5 марта в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступил сигнал о конфликте на улице Пушкина. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту случившегося была проведена проверка.

«Каких-либо заявлений от участников конфликта не поступало, претензий друг к другу они не высказывали», — отметили в управлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером в минувшее воскресенье, 5 марта, около кафе «Избушка» в Пензе группа молодых людей совершила нападение на таксиста и скрылась на автомобиле «Mercedes». Водитель по рации оповестил о происшествии коллег, которые подключились к поиску злоумышленников.

Погоня продолжалась около получаса и закончилась потасовкой у кинотеатра «Современник», куда вскоре прибыли автомобили охранных предприятий, полиции и скорой помощи.

Комментируя данный инцидент, заместитель председателя союза профессиональных водителей такси города Пензы Радик Музафяров отметил, что подобные ситуации в последнее время возникают очень часто.