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В Тамале выясняют причины пожара, в котором погибли два человека

13:17 | 27.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двоих человек в результате пожара в частном домовладении на улице Степана Разина в рабочем поселке Тамала Пензенской области, произошедшем в ночь на вторник, 27 марта.

В Тамале выясняют причины пожара, в котором погибли два человека

Фото: Penza.sledcom.ru

«После ликвидации пожара в разных комнатах дома были обнаружены тела мужчины 1937 года рождения и женщины 1943 года рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по предварительным данным, печная задвижка была закрыта.

«Со слов сотрудников МЧС, ликвидировавших пожар, входная дверь в дом была заперта изнутри», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в ходе проверки следователям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.
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