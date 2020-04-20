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В Пензенской области наблюдается рост числа госпитализированных с подозрением на коронавирус

13:43 | 20.04.2020 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Увеличение количества пациентов, госпитализированных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) наблюдается в Пензенской области, при этом сократилось число тяжелобольных с пневмонией, которых за минувшее воскресенье, 19 апреля, поступило в три раза меньше, чем за предыдущие дни. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин, информируя губернатора Ивана Белозерцева о текущем положении дел в понедельник, 20 апреля.

В Пензенской области наблюдается рост числа госпитализированных с подозрением на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один пациент, а еще один, находившийся на ИВЛ, переведен на обычную койку.

«Успокаиваться рано. Поступающих с коронавирусной инфекцией больше, чем тех, которые выписываются. О плато можно будет говорить тогда, когда число поступающих и выздоравливающих сравняется», — цитирует Александра Никишина пресс-служба облправительства.

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