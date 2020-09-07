Тамалинский район обогнал Пензу по числу новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Максимальное число новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Пензенской области за последние сутки на территории Тамалинского района, где их зарегистрировано 38. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 7 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 15 подтверждено в Пензенском районе, по 11 — в Пензе и Сердобском районе, по шесть — в Лопатинском и Бессоновском, по два — в Кузнецком и Неверкинском, по одному — в Шемышейском, Никольском, Мокшанском, Колышлейском, Малосердобинском и Каменском.

«Новых выявленных — 97», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что среди заразившихся есть пятеро детей в возрасте трех месяцев, 5, 15, 16 и 17 лет.

«Находятся под наблюдением 3 тыс. 922 человека, сняты с наблюдения 28 тыс. 955», — уточняется в сообщении.

Из него также следует, что всего в регионе проведено 265 тыс. 816 тестов на COVID-19.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 7 сентября в Пензенской области лабораторно подтверждено 8 тыс. 742 случая заражения коронавирусом, 8 тыс. 52 человека выписаны, 112 пациентов умерли.