В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 156 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 26 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 41 тыс. 505 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 38 тыс. 131.

Умерли 512 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 501 тыс. 859 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 167 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 120 тыс. 161 пациент, из них 10 тыс. 880 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 97 тыс. 17, за сутки зарегистрировано 405 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

