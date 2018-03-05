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Бывший глава администрации Белинского осужден за махинацию со стажем

12:17 | 05.03.2018 | Политика

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Бывший глава администрации города Белинского Пензенской области Василий Горшков признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Бывший глава администрации Белинского осужден за махинацию со стажем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чиновник представил в комиссию администрации Белинского недостоверные сведения о прохождении им в 2003–2005 годах срочной военной службы. Тем самым он добился включения этого периода в стаж муниципальной службы и приобрел право на получение надбавки к окладу за выслугу лет», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что за период с 10 июля 2015 года по 2 февраля 2017 года Василий Горшков незаконно получил более 13 тыс. рублей.

«Преступные действия чиновника были установлены в ходе прокурорской проверки», — отметила Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора сообщила, что суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей на этот период.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила она.
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