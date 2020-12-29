Рождественские богослужения впервые пройдут в восстановленном Спасском соборе Пензы Религия

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Рождественские богослужения впервые пройдут в восстановленном Спасском кафедральном соборе Пензы в 2021 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

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Планируется, что череду богослужений 6 и 7 января совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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6 января в 17.00 в Первохраме состоится всенощное бдение. В полночь в соборе начнется божественная литургия. Великая вечерня в день Рождества Христова намечена на 16.00.

Ожидается, что 7 января Спасский кафедральный собор Пензы будет открыт с 8.00 до 18.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в прежние годы рождественские богослужения проходили в Пензе в Успенском кафедральном соборе.

19 января 2019 года впервые за 100 лет у стен Спасского кафедрального собора Пензы был совершен чин великого освящения воды. В апреле того же года в Первохраме прошло пасхальное богослужение.