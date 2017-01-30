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В Пензенской области растет заболеваемость гриппом

12:26 | 30.01.2017 | Общество

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Почти 100 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом выявлено в Пензенской области на минувшей неделе.

В Пензенской области растет заболеваемость гриппом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего с начала года выявлено 345 случаев, 56 из них вызваны вирусом А(Н3N2), еще пять — вирусом В, а остальные — нетипированными вирусами А.

«Уровень заболеваемости ниже эпидпорога во всех возрастных группах населения региона», — уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что в течение прошлой недели было зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заболевания РВИ.

«Заболеваемость составила 260,8 на 100 тыс. населения. Она находится ниже контрольного уровня эпидпорога на 58%», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Кузнецке — 756,8, а также Лопатинском — 731,3, Нижнеломовском — 700,6, Камешкирском — 566,1, Кузнецком — 523,8, Никольском — 381,8, Сосновоборском и Шемышейском — 338,7, Кондольском — 314,8, Наровчатском — 302,2 и Спасском районах — 281,9.

«В Пензе в течение недели суммарная заболеваемость РВИ составила 1 тыс. 284 случая, показатель — 246,3 на 100 тыс. населения, что ниже контрольного уровня эпидпорога на 70,1%», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на 16 января было выявлено 144 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а по данным на 23 января — 263 случая.
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