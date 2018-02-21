Мария Львова-Белова сообщила о сложностях со вступлением НКО в реестр поставщиков соцуслуг Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова сообщила о сложностях, которые испытывают местные НКО при вступлении в реестр поставщиков социальных услуг.

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«Необходимо создать орган, который будет помогать НКО вступать в реестр», — предложила она в ходе пленарного заседания форума «Инициатива-2018» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 21 февраля.

Мария Львова-Белова также обратила внимание на еще один проблемный момент.

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По ее словам, «Квартал Луи» входит в реестр уже длительное время, однако еще ни разу не получил компенсации за свою работу.

В связи с этим общественница предложила закрепить за конкретным министерством или ведомством обязанность по обеспечению выплат.

Кроме того, Мария Львова-Белова отметила, что к исполнителям общественно полезных услуг предъявляются высокие требования, поэтому необходимо повышать качество подготовки специалистов НКО.

«Уровень руководителя и бухгалтера должен быть очень высокий. [...] Над этим тоже надо подумать», — сказала она.