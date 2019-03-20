Виктор Кувайцев поручил подготовить дорожную карту развития территории у детского парка Общество

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подготовить дорожную карту реализации проекта создания зоны отдыха вблизи детского парка на проспекте Победы, который за свой счет намерена воплотить в жизнь строительная группа «Рисан», возводящая жилье поблизости.

Фото: Penza-gorod.ru

«Надо понимать последовательность наших действий, с точки зрения оформления необходимой документации. Аналогичный опыт партнерства в части развития общественных пространств у нас есть. Мы таким образом сделали сквер Бессмертного полка, сквер «45 меридиан». Необходимо в короткие сроки провести подготовительную работу и заключить соглашение о сотрудничестве, чтобы застройщик мог начать работы как можно раньше», — поставил он задачу в ходе рабочей встречи, состоявшейся в мэрии в среду, 20 марта.

Виктор Кувайцев обратил особое внимание на то, что в ходе предстоящего благоустройства важно сохранить растущие на этой территории деревья.

Как пояснила генеральный директор ООО «СГ «Рисан» Ольга Канакина, проект не предусматривает вырубку имеющихся зеленых насаждений. Более того, по ее словам, в перспективе планируется посадить новые.

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В завершение рабочей встречи Виктор Кувайцев распорядился подключить к работе над проектом департамент ЖКХ Пензы, чтобы оперативно решать возникающие вопросы в части проведения земляных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Архитектурное бюро «Вещь» разработало проект создания зоны отдыха на территории, расположенной между детским парком, улицей Одесской, жилым комплексом «Новые сады» и проспектом Победы в Пензе.

Он предусматривает обустройство нескольких зон для различных групп населения.

В их числе — многофункциональная спортивная площадка, а также игровые — для детей. Кроме того, планируется создать зоны отдыха для молодежи, для пожилых людей — с лавочками и беседками. Помимо этого, проект включает в себя обустройство обзорной площадки и веревочного парка.