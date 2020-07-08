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Ограничения из-за коронавируса в Пензенской области не предполагают работу пляжей

09:25 | 08.07.2020 | Общество

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Возобновление деятельности мест отдыха населения, в том числе пляжей, допускается лишь на третьем этапе снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в то время как Пензенская область находится только на втором. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в среду, 8 июля.

Ограничения из-за коронавируса в Пензенской области не предполагают работу пляжей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также, согласно требованиям ст. 18 федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», использование водного объекта или его части для рекреационных целей допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. [...] На текущий момент в управление Роспотребнадзора заявлений на получение санитарно-эпидемиологических заключений на использование объектов для рекреационных целей не поступало», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что, несмотря на это, ведомство проводит мониторинг состояния предполагаемых мест отдыха населения.

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«Так, по городу Пензе по результатам оценки подготовки мест отдыха на водных объектах — качества воды водоемов, состояния и оборудования прилегающей территории для отдыха — было установлено, что только три зоны отдыха готовы к приему отдыхающих», — поясняется в сообщении.

В нем уточняется, что это пляж в микрорайоне «Город «Спутник», а также зоны отдыха «Красный куст» и на ГПЗ-24.

«В остальных местах отдыха качество воды водоемов не отвечает установленным требованиям по микробиологическим показателям. На ряде объектов качество воды не отвечает нормативным требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Также не проводятся должные работы по благоустройству территории и оборудованию пляжей», — говорится в тексте.

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