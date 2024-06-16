Олег Мельниченко оценил ход работ по ремонту школ в Башмаковском районе Общество

Пенза, 16 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Башмаковский район оценил ход работ по ремонту школ.

Фото: Pnzreg.ru

В Высоком здание, где учатся 140 детей, было построено 50 лет назад. Контракт с подрядчиком заключен в 2023 году, стоимость капитального ремонта составляет около 40 млн. рублей.

К настоящему времени в школе выполнены демонтажные работы, заменены кровельное покрытие, оконные блоки и внутренние перегородки. Проведены электромонтажные работы и заливка полов, обустроено водоотведение. До конца месяца начнется поставка нового учебного оборудования.

В селе Никульевка в здании школы 1976 года постройки учатся около 100 детей. Контракт на сумму 48,5 млн. рублей предусматривает приобретение оборудования.

На данный момент в школе перекрыта кровля, заменены оконные блоки. Выполнены штукатурка стен, заливка полов и электромонтажные работы. Проведены работы по внутреннему водоснабжению и водоотведению.

В Знаменском школа была построена в 1972 году. Стоимость ремонтных работ составляет 87 млн. рублей, включая расходы на приобретение оборудования.

Комментируя увиденное, Олег Мельниченко констатировал, что работы идут по графику.

«Думаю, что все сроки будут выдержаны, и школы примут детей. В прошлом году мы капитально отремонтировали школу в райцентре, совсем скоро Башмаковский район получит еще три обновленных учебных заведения», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.