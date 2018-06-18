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Юрий Денисов связал спокойное поведение фанатов из Перу в Пензе с проигрышем в Саранске

13:55 | 18.06.2018 | Спорт

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов связал спокойное поведение болельщиков из Перу, которые через регион добирались в Мордовию, с проигрышем сборной страны команде из Дании с результатом 0:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, состоявшегося в Саранске 16 июня.

Юрий Денисов связал спокойное поведение фанатов из Перу в Пензе с проигрышем в Саранске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это, наверное, кощунственно для перуанцев: хорошо, что Перу проиграло. [...] Ввиду того, что результат матча был отрицательный, они [по возвращении из Саранска в Пензу] вели себя очень спокойно. Разъехались тоже спокойно, без каких-то эксцессов», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 18 июня.

Юрий Денисов сообщил также, какое количество футбольных фанатов были доставлены из Пензы в столицу Мордовии по железной дороге.

«Первые болельщики прибыли накануне [15 июня]. Они разместились в гостиницах — в организованной форме, через турфирмы. 16-го [числа] первое прибытие с поездом «Москва — Орск» в 4.13 — 139 человек. Через 40 минут их пересадили на поезд «Новороссийск — Воркута», они уехали в Саранск», — пояснил зампред правительства Пензенской области.

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Он добавил, что в 6.30 поездом «Москва — Пенза» в город прибыли еще 260 человек, некоторые из которых разъехались по гостиницам, а другие остались на вокзале.

«С «Сурой» прибыли еще 460 человек. Этот поезд переоформили в поезд «Пенза — Саранск». [...] 460 человек, которые были в этом поезде, просто вышли на перрон, покурили, отдохнули и уехали в Саранск», — отчитался Юрий Денисов.

Зампред облправительства уточнил, что еще 1 тыс. 290 фанатов отправились из Пензы в Мордовию на электричках: на первой — 730 человек, на второй — 410, на третьей — 150.

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