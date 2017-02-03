В Пензенской области уровень раскрываемости тяжких преступлений превышает общероссийский Криминал

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории Пензенской области в 2016 году, удалось удержать на стабильно высоком уровне, который по всем показателям превышает общероссийский. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Олег Трошин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства в пятницу, 3 февраля.

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Так, по его словам, раскрываемость убийств в Пензенской области составила 94%.

Олег Трошин подчеркнул, что за год раскрыты все преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также против половой неприкосновенности граждан.

Кроме того, глава ведомства отметил, что в 2016 году были расследованы и раскрыты уголовные дела, совершенные в условиях неочевидности и имевшие большой общественный резонанс: покушение на убийство с применением взрывного устройства, убийство без вести пропавшего предпринимателя в Пензе, похищение и убийство жителя Кузнецка, а также серия насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении малолетних детей и несовершеннолетних граждан.

По словам Олега Трошина, в течение 2016 года были установлены лица, причастные к совершению 54 ранее нераскрытых преступлений.