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У пензенского губернатора есть претензии к государственно-частному партнерству

15:31 | 12.09.2018 | Экономика

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что у него есть претензии к тому, как развивается государственно-частное партнерство (ГЧП).

У пензенского губернатора есть претензии к государственно-частному партнерству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У меня действительно есть претензии к ГЧП. Сейчас мы проанализировали модель работы с бизнесом через государственно-частное партнерство, выявили недостатки и совершенствуем ее. Разработана дорожная карта по развитию ГЧП в регионе. Для привлечения частных партнеров мы ежегодно утверждаем перечень имущественных объектов, которые область готова передать бизнесу в рамках ГЧП», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что пензенские власти постоянно занимаются поиском потенциальных партнеров.

«Например, сейчас на стадии реализации находится проект по созданию мусороперерабатывающего завода и полигона отходов. Есть потребность в строительстве на условиях ГЧП лабораторно-диагностического корпуса и стационара онкологического диспансера, вопрос прорабатывается. Сейчас появилась возможность построить частную автодорогу, но лучше на условиях ГЧП. И частники уже готовы войти в этот проект», — отметил глава региона.

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