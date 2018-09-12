У пензенского губернатора есть претензии к государственно-частному партнерству

«У меня действительно есть претензии к ГЧП. Сейчас мы проанализировали модель работы с бизнесом через государственно-частное партнерство, выявили недостатки и совершенствуем ее. Разработана дорожная карта по развитию ГЧП в регионе. Для привлечения частных партнеров мы ежегодно утверждаем перечень имущественных объектов, которые область готова передать бизнесу в рамках ГЧП», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.
Иван Белозерцев добавил, что пензенские власти постоянно занимаются поиском потенциальных партнеров.