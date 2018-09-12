У пензенского губернатора есть претензии к государственно-частному партнерству Экономика

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что у него есть претензии к тому, как развивается государственно-частное партнерство (ГЧП).

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«У меня действительно есть претензии к ГЧП. Сейчас мы проанализировали модель работы с бизнесом через государственно-частное партнерство, выявили недостатки и совершенствуем ее. Разработана дорожная карта по развитию ГЧП в регионе. Для привлечения частных партнеров мы ежегодно утверждаем перечень имущественных объектов, которые область готова передать бизнесу в рамках ГЧП», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что пензенские власти постоянно занимаются поиском потенциальных партнеров.

«Например, сейчас на стадии реализации находится проект по созданию мусороперерабатывающего завода и полигона отходов. Есть потребность в строительстве на условиях ГЧП лабораторно-диагностического корпуса и стационара онкологического диспансера, вопрос прорабатывается. Сейчас появилась возможность построить частную автодорогу, но лучше на условиях ГЧП. И частники уже готовы войти в этот проект», — отметил глава региона.