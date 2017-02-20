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Губернатор призвал Алексея Костина активизировать работу по внедрению электронных услуг

14:50 | 20.02.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев указал начальнику управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексею Костину, назначенному на эту должность 25 января 2017 года, на неудовлетворительные результаты рейтинга предоставления электронных услуг, где регион занял лишь 74 место.

Губернатор призвал Алексея Костина активизировать работу по внедрению электронных услуг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область там не очень выглядит, почему-то», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Алексей Костин пояснил, что в 2017 году управление получит субсидию на оптимизацию услуг, предоставляемых в электронном виде, и это позволит улучшить положение дел.

«У нас показатели обычные по России», — сказал он.

Однако губернатора такой ответ не устроил.

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«Если Вы хотите сказать, что статистика, которую представили, носит субъективный характер, может быть. Но это официальные данные, которые я увидел в оценке Минэкономразвития РФ. Давайте-ка, начинайте вникать в ситуацию. Субсидий Вам каких-то не хватает. Работы не хватает! Трясиной затянуло! Давайте, начинайте работать», — потребовал Иван Белозерцев.

«Есть», — ответил Алексей Костин.

Ранее полномочия в сфере информатизации относились к ведению Минпрома Пензенской области, в структуре которого действовало управление информатизации, возглавляемое Алексеем Костиным.

В конце 2016 года было принято решение создать управление информационных технологий и связи Пензенской области. Этот процесс завершился в январе 2017 года.
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