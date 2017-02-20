Губернатор призвал Алексея Костина активизировать работу по внедрению электронных услуг Связь и ИТ

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев указал начальнику управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексею Костину, назначенному на эту должность 25 января 2017 года, на неудовлетворительные результаты рейтинга предоставления электронных услуг, где регион занял лишь 74 место.

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«Пензенская область там не очень выглядит, почему-то», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Алексей Костин пояснил, что в 2017 году управление получит субсидию на оптимизацию услуг, предоставляемых в электронном виде, и это позволит улучшить положение дел.

«У нас показатели обычные по России», — сказал он.

Однако губернатора такой ответ не устроил.

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«Если Вы хотите сказать, что статистика, которую представили, носит субъективный характер, может быть. Но это официальные данные, которые я увидел в оценке Минэкономразвития РФ. Давайте-ка, начинайте вникать в ситуацию. Субсидий Вам каких-то не хватает. Работы не хватает! Трясиной затянуло! Давайте, начинайте работать», — потребовал Иван Белозерцев.

«Есть», — ответил Алексей Костин.

Ранее полномочия в сфере информатизации относились к ведению Минпрома Пензенской области, в структуре которого действовало управление информатизации, возглавляемое Алексеем Костиным.

В конце 2016 года было принято решение создать управление информационных технологий и связи Пензенской области. Этот процесс завершился в январе 2017 года.