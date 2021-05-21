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В Пензе старшеклассники прошли цифровой квест в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком»

13:57 | 21.05.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Старшеклассники двух лицеев Пензы — губернского и современных технологий управления №2 — приняли участие в цифровом квесте, который стал завершающим мероприятием профориентационного проекта «Познавательный «Ростелеком».

В Пензе старшеклассники прошли цифровой квест в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во время прохождения финальных испытаний учащиеся получили возможность применить полученные ранее знания.

От них требовалось ответить на вопросы об истории отрасли связи, угадать музыку, используя колонку «Капсула» с голосовым помощником «Маруся», «собрать» умный дом, сварить оптическое волокно и по описанию найти фильм в видеосервисе Wink.

Победители получили дипломы, а также набор цифровых гаджетов и аксессуаров.

Кроме того, всем 42 участникам мероприятия вручены сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Ростелеком. Лицей».

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, сотрудники компании, задействованные в реализации данного проекта, стремились проводить занятия в доступной и интересной форме.

«Надеюсь, что сфера телекоммуникаций увлекла многих и выпускники лицеев свяжут свою жизнь с IT-направлением», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Познавательный «Ростелеком» стартовал в Пензе в феврале. Его участниками стали ученики профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2.

Специалисты «Ростелекома» провели для них семь тематических занятий. Они рассказали учащимся о профессиях будущего, инновационных сервисах и информационной безопасности, провели мастер-класс по сварке оптоволокна и продемонстрировали коробочные решения провайдера.

Кроме того, лицеисты встретились с молодыми сотрудниками компании и побывали на экскурсии в «Ростелекоме».

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