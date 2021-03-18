EN
16:43:49 Четверг, 18 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом

11:16 | 18.03.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. 113 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 119 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 четверга, 18 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 644 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 911.

Умерли 485 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 428 тыс. 239 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 803 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 37 тыс. 36 пациентов, из них 12 тыс. 61 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 93 тыс. 824, за сутки зарегистрировано 460 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

Новости партнеров
Читайте также
Пензячка отсудила у подрядчика 740 тыс. рублей после некачественного ремонта в квартире В Сердобском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Пензенской области с 15 по 20 мая Перед судом предстанет мужчина, набросившийся с ножом на бывшую жену и ее сожителя
В Пензе начала работу выставка «Очарованные Крымом» Обвиняемый в убийстве мужчины в Бековском районе заключен под стражу
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама