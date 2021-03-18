В Пензенской области за сутки подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. 113 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 119 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 четверга, 18 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 40 тыс. 644 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 911.

Умерли 485 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 428 тыс. 239 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 803 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 37 тыс. 36 пациентов, из них 12 тыс. 61 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 93 тыс. 824, за сутки зарегистрировано 460 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

