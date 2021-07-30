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В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом

11:57 | 30.07.2021 | Медицина

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Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. 231 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 36 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 пятницы, 30 июля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 55 тыс. 972 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 46 тыс. 290.

Умерли 1 тыс. 580 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 6 млн. 242 тыс. 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 564 человек.

За весь период в стране выздоровели 5 млн. 588 тыс. 848 пациентов, из них 20 тыс. 485 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 157 тыс. 771, за сутки зарегистрировано 794 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 августа 2021 года.

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