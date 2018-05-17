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Годовой доход Юрия Денисова составил около 2,2 млн. рублей

11:17 | 17.05.2018 | Политика

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Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Юрия Денисова, который курирует работу трех региональных ведомств — Минспорта, управления ЗАГС, а также управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, составил по итогам 2017 года 2 млн. 160 тыс. 990 рублей.

Годовой доход Юрия Денисова составил около 2,2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он владеет тремя земельными участками общей площадью около 24 соток, жилым домом площадью свыше 135 кв. метров, двумя квартирами общей площадью более 177 кв. метров и гаражом площадью 23 кв. метра.

В пользовании у Юрия Денисова, а также у его несовершеннолетнего ребенка числится квартира площадью более 67 кв. метров.

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Данные о супруге в декларации чиновника не представлены.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Денисов в разные годы служил в органах ФСБ России, трудился в налоговой полиции, с 2003 по 2016 годы возглавлял управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области.

С 25 сентября 2017 года является заместителем председателя регионального правительства.

Весной 2018 года губернатор Иван Белозерцев дважды — в марте и апреле — подверг критике его деятельность на данном посту, призвав активнее включаться в работу.

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