На ярмарке в Терновке начали торговать продукцией, произведенной осужденными Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Магазин, в котором реализуется продукция, произведенная в исправительных учреждениях Пензы, открыт на ярмарке в Терновке.

Фото: 58.fsin.su

В ассортименте представлены продукты питания — свежее мясо, колбасы, крупы, подсолнечное масло, зеленый лук, куриные и перепелиные яйца. Также покупатели могут приобрести сувениры и кованые изделия — хлебницы, резные кухонные наборы, шкатулки, нарды и мангалы.

«Открывая данный магазин, мы преследуем несколько целей. Главная из них заключается в том, что реализация собственных товаров будет способствовать развитию производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы региона, что в свою очередь позволит организовать дополнительные рабочие места для осужденных», — отметил начальник управления ФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев.

По словам директора МУП «Городской центр торговли и услуг» Валерия Лагодинского, открытие данного магазина является первым опытом подобного сотрудничества администрации Пензы и УФСИН.

«Я считаю, что данный магазин, несомненно, привлечет внимание не только горожан, но и жителей районных центров, потому что он находится непосредственно на такой дороге, которая связывает Пензу с другими районами», — сказал он.

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Валерий Лагодинский напомнил, что продвижение продукции местных товаропроизводителей, в число которых входит и УФСИН, является приоритетным направлением деятельности.

«Мы будем предоставлять партнерам дополнительные торговые места, чтобы наше сотрудничество только развивалось», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону, в перспективе рядом с магазином планируется организовать выставку продукции — одежды, пластиковых окон, скамеек, не вошедшей в его ассортиментный перечень.