Инициатива депутата Фомина отменить автобусы по вечерам взбудоражила жителей Пензы Общество

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Инициатива руководителя транспортной компании «Дилижанс», депутата городской думы от фракции «Единая Россия» Андрея Фомина сократить время работы автобусов большой вместимости, высказанная им накануне, взбудоражила жителей Пензы, вызвав шквал критики в его адрес.

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Так, наиболее активные горожане стали не только горячо обсуждать идею депутата-транспортника в социальных сетях, но и выдвигать альтернативные предложения.

В ответ на смелую инициативу «отменить автобусы по вечерам», они, например, шутят о том, что их также стоит отменить еще и днем; вместе с ними «отменить дороги и тротуары», а, возможно, и самих депутатов.

«Мне одному кажется, что пора отменить Пензу как таковую? Здравоохранение в миноре, дороги местами как после бомбежки, транспорт под угрозой закрытия. С какого хрена у этой деревни есть «городская» дума и мэрия? Пусть называются по правде — сельсоветом. И никому не морочат голову», — высказался в Facebook известный пензенский журналист и издатель Евгений Мануйлов.

Свою запись он сопроводил ссылкой на новость ИА «PenzaNews» с цитатами депутата Андрея Фомина. На этот пост в соцсети отреагировали более 130 человек.

«Давайте отменим конкретного депутата и его бизнес», — предложил руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев.

«Эти господа помнят вообще, что они депутаты, т.е. представляют своих избирателей? Это избиратели уполномочили господина Фомина на запрет транспорта? Согласен на отмену транспорта только в пакете с отменой этих так называемых депутатов. Они хуже сельсовета!» — отметил врач-психотерапевт, гомеопат Михаил Архангородский.

«Встречное предложение: весь автопарк городской думы сделать дублером автобусов городских маршрутов — пусть горожан по вечерам возят, раз уж это дешевле обходится и всего по три человека ездят. Да и единицы транспорта простаивать не будут. Вот и получится эффективное использование ограниченных ресурсов», — написала Татьяна Кузнецова.

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«А где этот «народный избранник» видел автобусы в 21, 22 и даже в 23 часа вечера?! Уже после 20.00 их количество ничтожно мало! Уехать в вечернее время можно только на маршрутке или такси. Я бы передал весь общественный транспорт большой вместительности под крыло города [...]», — высказался Алексей Макеев.

«Что же он [Андрей Фомин] не предложил разработать сервис типа «Яндекс.Такси», только «Яндекс.Автобус»? Процесс такой: в вечернее время граждане кучкуются на остановке до нужного количества, затем вызывают автобус в складчину, рассчитав для внутренних взаиморасчетов коэффициент дальности поездки. Практически готовое ТЗ для Фомина», — иронизировал Станислав Яцкевич.

Другое активное обсуждение в той же социальной сети идет на странице известного пензенского общественника, исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова. Он также сопроводил новость о депутате Андрее Фомине небольшой записью, в которой поделился своими наблюдениями по поводу работы общественного транспорта.

В частности, Олег Шариков сообщил, что на работу добирается в основном на автобусе, а обратно вечером, как правило, может уехать только на маршрутках.

«Утром я уезжаю очень хорошо. Конечно, автобусы в своей массе совсем все раздолбанные, но все же лучше, чем маршрутка, просторней и воздуха больше. Вечером уже в 19.00 уехать на автобусе — проблема. А в 21.00 их просто нет. И депутат, как мне (и не только мне) кажется, врет, что в Пензе автобусы ходят до 23.00. Не ходят. Если хочет проверить, я готов с ним встретиться на центральном рынке в 21.00, и мы вместе подождем автобус до утра», — предложил глава фонда «Гражданский Союз».

В свою очередь продюсер фестиваля «Jazz May» Олег Рубцов обратил внимание пользователей Facebook на слова депутата Андрея Фомина о том, что «в вечернее время 2–3 человека, которые едут в автобусе, […] практически залезают в карман к своим согражданам, жителям города, которые в это время сидят дома на диване или занимаются другими делами».

«Мне кажется, не надо останавливаться на полумерах. Ведь инвалиды и пенсионеры тоже практически залезают в карман к своим согражданам — работающим, полным сил и энергии, в том числе имеющим бизнес в области пассажирских перевозок», — ответил на это Олег Рубцов.

Обсуждение неоднозначной инициативы депутата-транспортника Андрея Фомина продолжается.