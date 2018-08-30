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Викулов предостерег пензенцев от участия в шествии против пенсионной реформы

13:45 | 30.08.2018 | Общество

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов предостерег жителей от участия в шествии против повышения пенсионного возраста, которое сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести на улице Московской 9 сентября, хотя мероприятие не согласовано городскими властями.

Викулов предостерег пензенцев от участия в шествии против пенсионной реформы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только не принимать участия в этом шествии, что я могу еще посоветовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews», обусловленный тем, что организаторы призывают жителей игнорировать предложение мэрии провести вместо шествия на улице Московской митинг в сквере Дружбы.

По словам Олега Викулова, если такое шествие в центре города все же состоится, оно будет иметь статус несогласованного публичного мероприятия, за организацию и участие в котором предусмотрена ответственность.

«А это уже выбор каждого — нарушать закон или не нарушать», — добавил собеседник агентства.

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Административная ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена ст. 20.2 КоАП РФ.

Так, ранее руководитель молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» («ПНВ») Иван Финогеев был оштрафован на 10 тыс. рублей по этой статье как организатор уличного шествия в Пензе 5 мая 2018 года.

По данным оппозиции, по итогам акции были задержаны девять человек, трое из которых провели несколько суток в спецприемнике. Также сотрудники правоохранительных органов выписали 11 протоколов, семь из которых затем было отменено.

До настоящего времени пресс-служба УМВД России по Пензенской области не озвучила в СМИ официальную информацию о точном числе граждан, задержанных в ходе уличного шествия в Пензе 5 мая.

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