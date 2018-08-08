В Пензе суды отменили семь протоколов, составленных после событий 5 мая Общество

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Суды отменили семь протоколов об административных правонарушениях из 11-ти, составленных в отношении участников уличного шествия в Пензе 5 мая. Об этом сообщил оппозиционер Антон Струнин, возглавлявший пензенский штаб Алексея Навального, который прекратил свою деятельность вскоре после выборов президента России.

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«С событий 5 мая в Пензе прошло три месяца, уже закончилось рассмотрение всех апелляционных жалоб, и можно наконец подвести итог», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Антона Струнина, были задержаны девять человек и выписано 11 протоколов.

«Мы с такими действиями не согласились и стали отстаивать свое право быть гражданами в суде. И в целом суды встали на нашу сторону: семь из 11 протоколов были отменены», — подчеркнул оппозиционер.

Антон Струнин добавил, что «оштрафовали только организатора, причем не за проведение незаконного мероприятия, а за размещение в соцсетях постов с приглашением на него».

«Также судьи не нашли в себе моральных сил отменить наказания тем троим, кто уже успел провести несколько суток в спецприемнике», — отметил он, напомнив, что «сутки давали не за участие в самом мероприятии», а за события у здания УМВД по городу Пензе, где три десятка человек ожидали выхода на свободу задержанных во время шествия.

В связи с назначением руководителю молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» («ПНВ») Ивану Финогееву штрафа как организатору мероприятия Антон Струнин предложил всем неравнодушным оказать содействие в его оплате — с этой целью объявлен сбор денег.

«По достижении необходимой суммы в 10 тыс. рублей мы оплатим штраф и опубликуем отчет о прошедшем фандрайзинге», — написал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина — в России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста под лозунгом «Он нам не царь».

Во многих городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они не были согласованы с властями. В итоге полиция, по данным СМИ, задержала в общей сложности 1 тыс. 600 человек, причем более 700 из них в столице.

До настоящего времени представители правоохранительных органов не озвучили в СМИ официальную информацию о точном числе граждан, задержанных в ходе уличного шествия в Пензе 5 мая.