В Пензенской области 10 женщин отказались от аборта после помощи властей в решении проблем Общество

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Десять жительниц Пензенской области в январе и феврале передумали делать аборт после обращения к членам рабочих групп в районах, которые пообещали им помочь с решением проблем социально-бытового характера. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Так, сохранить беременность решили семь жительниц Сердобского района, а также по одной женщине — в Каменском, Колышлейском и Никольском районах.

Три из них направлены на переобучение и трудоустройство. Двум выделены земельные участки. Еще для двух организовано устройство старшего ребенка в детский сад. Супруг одной из обратившихся направлен на лечение от алкогольной зависимости. Одна будущая мать с помощью рабочей комиссии оформила вступление в жилищную программу. Еще одной женщине оказана необходимая материальная помощь.

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Всего за первые два месяца отказались от аборта 82 жительницы Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал чиновников на местах лично общаться с женщинами, собирающимися прервать беременность, чтобы попытаться переубедить их и в конечном счете добиться уменьшения числа абортов.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс и нашла отклик в федеральных СМИ.

Спустя примерно неделю после этого заявления глава региона пояснил, каким образом он видит механизм взаимодействия представителей власти с женщинами.