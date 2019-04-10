Великобритания предоставила политическое убежище беглому бизнесмену Алексею Шматко Криминал

Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Миграционная палата Высшего трибунала Великобритании приняла решение о предоставлении политического убежища на 5 лет обвиняемому в мошенничестве бизнесмену из Пензы Алексею Шматко, который скрылся от российского правосудия за рубежом.

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«Все было непросто, но мы выстояли», — написал Алексей Шматко на своей странице в Facebook, комментируя это решение.

Он расценил факт предоставления ему убежища как победу.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский бизнесмен Алексей Шматко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В марте 2012 года уголовное дело было приостановлено, так как фигурант скрылся от следствия.

В рамках международного розыска было установлено, что Алексей Шматко проживает в Великобритании. С 2015 года осуществлялась процедура его экстрадиции в Россию.

В феврале 2018 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов передал президенту РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться в страну. В нем значится и Алексей Шматко.

В конце 2018 года Высокий суд Лондона (The High Court) по итогам апелляционных слушаний отказал в экстрадиции беглого бизнесмена.