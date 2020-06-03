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В Пензе на 59-м году скончалась медсестра госпиталя ветеранов войн

12:47 | 03.06.2020 | Медицина

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. Медсестра-анестезист палаты интенсивной терапии гериатрического отделения пензенского областного госпиталя ветеранов войн Татьяна Белоконева скончалась на 59-м году жизни в среду, 3 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

В Пензе на 59-м году скончалась медсестра госпиталя ветеранов войн. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Татьяна Константиновна родилась 26 февраля 1962 года в селе Соколка Сердобского района Пензенской области. После окончания пензенского медицинского училища в 1980 году пришла на работу в госпиталь», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что 40 лет своей жизни Татьяна Белоконева посвятила лечению пациентов данного учреждения.

«За время работы Татьяна Константиновна зарекомендовала себя грамотным специалистом, прошла профпереподготовку по анестезиологии и реаниматологии и в течение 35 лет работала медицинской сестрой-анестезисткой в операционном блоке, а затем — в палате интенсивной терапии. Ей была присвоена высшая квалификационная категория», — поясняется в тексте.

В нем подчеркивается, что медицинская сестра принимала активное участие в общественной жизни коллектива, она была ветераном труда и обладателем почетного знака «Отличнику здравоохранения».

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«Татьяна Константиновна останется в памяти коллег и пациентов профессионалом своего дела, всегда готовой прийти на помощь, веселым, отзывчивым и добрым человеком. Министерство здравоохранения Пензенской области, администрация и профсоюзная организация лечебного учреждения, медицинская общественность региона выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Татьяны Константиновны», — говорится в некрологе.

Причину смерти медработника в Минздраве Пензенской области не назвали.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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