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Валерий Лидин поздравил Ларису Рябихину с днем рождения

10:42 | 28.02.2019 | Политика

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин поздравил первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и облправительства Ларису Рябихину, временно исполняющую обязанности вице-губернатора, с днем рождения в ходе 17-й очередной сессии в четверг, 28 февраля.

Валерий Лидин поздравил Ларису Рябихину с днем рождения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пожелал ей здоровья, добра, благополучия и успехов на ответственном посту.

«Человек достоин уважения и высокой оценки за работу», — сказал спикер регионального парламента.

Валерий Лидин выразил мнение, что Лариса Рябихина — «настоящий труженик и патриот области».

Биография

Рябихина Лариса Юрьевна

С 2008 года Лариса Рябихина занимала должность вице-мэра Пензы. После назначения Ивана Белозерцева врио губернатора в мае 2015 года она стала временно исполнять обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства области. В декабре того же года избавилась от приставки врио.

В 2017 году Лариса Рябихина была наделена полномочиями первого заместителя председателя правительства Пензенской области. С января 2019-го она также стала исполнять обязанности вице-губернатора — данный пост стал вакантным после увольнения Валерия Савина.

Лариса Рябихина является заместителем секретаря реготделения «Единой России», членом президиума регполитсовета партии.

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