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В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом

12:33 | 16.06.2021 | Медицина

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. 75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 20 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.10 среды, 16 июня, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 48 тыс. 447 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 45 тыс. 250.

Умерли 896 человек. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.

В России зафиксировано 5 млн. 249 тыс. 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 13 тыс. 397 человек.

За весь период в стране выздоровели 4 млн. 828 тыс. 500 пациентов, из них 10 тыс. 256 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 127 тыс. 576, за сутки зарегистрировано 396 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 июня 2021 года.

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