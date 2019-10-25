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ИЗБРАНИЕ НОВОГО МЭРА ПЕНЗЫ За Лузгина проголосовали 20 депутатов гордумы, за Камнева — 12, за Кирюхина — 1, за Леонтьева — 0

Кувайцев поздравил Лузгина с избранием на пост мэра Пензы

17:37 | 25.10.2019 | Политика

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Депутат гордумы, член президиума регполитсовета «Единой России», бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил заместителя председателя областного правительства Андрея Лузгина с избранием на пост мэра.

Кувайцев поздравил Лузгина с избранием на пост мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Желаю успехов и удачи на новой должности!» — написал Виктор Кувайцев в своем аккаунте в Instagram после окончания 4-й очередной сессии городской думы, на которой депутаты поддержали кандидатуру Андрея Лузгина большинством голосов.

«В Пензе живут замечательные, инициативные, отзывчивые люди, которые любят свой город, гордятся им и помогают делать его лучше!», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев занимал пост мэра Пензы с 16 декабря 2015 года по 10 сентября 2019 года. Его полномочия были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию после избрания депутатом.

Конкурс на замещение должности мэра состоялся 21 октября. В нем приняли участие четыре человека — депутат Законодательного собрания области, коммунист Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района, либерал-демократ Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы, единоросс Денис Леонтьев и беспартийный первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

В соответствии с решением конкурсной комиссии, все кандидаты были допущены до сессии гордумы, чтобы на ней они могли представить свои программы развития Пензы.

25 октября перед депутатами выступили только три кандидата — Георгий Камнев, Андрей Лузгин и Иван Кирюхин. Денис Леонтьев на сессию не явился.

Сначала тайное голосование провели с помощью электронной системы. Однако процедура была нарушена, поскольку кто-то из депутатов поддержал более одного кандидата. В итоге было решено использовать бумажные бюллетени. Голоса распределились следующим образом: Андрея Лузгина поддержали 20 депутатов из 34 присутствовавших, Георгия Камнева — 12, Ивана Кирюхина — один. Денис Леонтьев не получил ни одного голоса. Один бюллетень был признан недействительным.

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