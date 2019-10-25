Кувайцев поздравил Лузгина с избранием на пост мэра Пензы Политика

Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Депутат гордумы, член президиума регполитсовета «Единой России», бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил заместителя председателя областного правительства Андрея Лузгина с избранием на пост мэра.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Желаю успехов и удачи на новой должности!» — написал Виктор Кувайцев в своем аккаунте в Instagram после окончания 4-й очередной сессии городской думы, на которой депутаты поддержали кандидатуру Андрея Лузгина большинством голосов.

«В Пензе живут замечательные, инициативные, отзывчивые люди, которые любят свой город, гордятся им и помогают делать его лучше!», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев занимал пост мэра Пензы с 16 декабря 2015 года по 10 сентября 2019 года. Его полномочия были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию после избрания депутатом.

Конкурс на замещение должности мэра состоялся 21 октября. В нем приняли участие четыре человека — депутат Законодательного собрания области, коммунист Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района, либерал-демократ Иван Кирюхин, вице-мэр Пензы, единоросс Денис Леонтьев и беспартийный первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

В соответствии с решением конкурсной комиссии, все кандидаты были допущены до сессии гордумы, чтобы на ней они могли представить свои программы развития Пензы.



25 октября перед депутатами выступили только три кандидата — Георгий Камнев, Андрей Лузгин и Иван Кирюхин. Денис Леонтьев на сессию не явился.

Сначала тайное голосование провели с помощью электронной системы. Однако процедура была нарушена, поскольку кто-то из депутатов поддержал более одного кандидата. В итоге было решено использовать бумажные бюллетени. Голоса распределились следующим образом: Андрея Лузгина поддержали 20 депутатов из 34 присутствовавших, Георгия Камнева — 12, Ивана Кирюхина — один. Денис Леонтьев не получил ни одного голоса. Один бюллетень был признан недействительным.

