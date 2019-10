Кувайцев поздравил Лузгина с избранием на пост мэра Пензы

View this post on Instagram

Поздравляю @andreyluzgin с избранием на пост главы администрации города Пензы, желаю успехов и удачи на новой должности! В Пензе живут замечательные, инициативные, отзывчивые люди, которые любят свой город, гордятся им и помогают делать его лучше!