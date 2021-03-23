Кремль проинформирует, если будет подписан указ об отставке Белозерцева — Песков Политика

Москва, 23 марта 2021. PenzaNews. Кремль незамедлительно проинформирует журналистов, если президент России Владимир Путин подпишет указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Если и когда такое решение будет принято и будет подписан такой указ, мы незамедлительно вас проинформируем», — сказал он журналистам во вторник, 23 марта.

Накануне стало известно, что следствие в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве предъявило пензенскому губернатору обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал в отношении пензенского губернатора меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено членство Ивана Белозерцева в партии «Единая Россия».

По информации столичной общественной наблюдательной комиссии, свою вину он не признает.