EN
21:53:11 Среда, 2 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Минстроя России посетил обновленную набережную в Пензе

16:00 | 02.09.2020 | Общество

Печать

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе рабочего визита в Пензу посетил обновленную набережную реки Суры, реконструкция которой стартовала в 2016 году.

Глава Минстроя России посетил обновленную набережную в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О выполненных работах его проинформировали губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев, который в 2015–2019 годах занимал должность главы администрации Пензы и лично контролировал ход реализации проекта.

Экс-мэр остановился в том числе на технических вопросах, возникавших при реконструкции, и на подходах к их решению.

На эстетической составляющей, а также на общей концепции благоустройства внимание федерального чиновника акцентировал начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе.

Кроме того, он обозначил планы по дальнейшему обустройству центра города, включая освоение правого берега Суры.

Читайте также

Андрей Лузгин перечислил шаги по дальнейшему благоустройству набережной в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», старт реконструкции набережной реки Суры в Пензе был дан в декабре 2016 года.

Контракт на выполнение работ в рамках первого этапа был заключен с ООО «УК «Возрождение торговый дом». Его цена изначально составляла 103,7 млн. рублей. Впоследствии она была увеличена до 113 млн. рублей.

В 2018 году был заключен контракт с ООО «Техстрой» на выполнение работ в рамках второго этапа на сумму 100 млн. рублей.

Третий этап работ выполнило ООО «Сигма-стройсервис». В 2019 году с этой организацией был заключен контракт на сумму 98,8 млн. рублей. Впоследствии его цена выросла почти до 104,8 млн. рублей.

Реализация второго и третьего этапов реконструкции велась с привлечением средств федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области появился первый мобильный технопарк Дмитрий Сергеев будет выступать за пензенский «Дизель»
В Пензе достаточно хороший строительный комплекс — Владимир Якушев Движение по путепроводу в районе Монтажного открыли в обе стороны
Пензенский «Кукольный дом» станет участником международного детского фестиваля Якушев призвал активнее привлекать застройщиков к реализации программы расселения ветхого жилья
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама