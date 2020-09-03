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Кузнецк вновь вошел в число победителей конкурса лучших проектов создания комфортной среды

09:15 | 03.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Кузнецк Пензенской области вошел в число 160 победителей IV всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Кузнецк вновь вошел в число победителей конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отмечен за проект «Город эмоций» в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно».

Кузнецк, как и другие победители, в 2021–2022 годах получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.

По информации управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, городу будет выделено 85 млн. рублей.

В пресс-службе администрации Кузнецка сообщили, что проект предусматривает комплексное благоустройство улицы Белинского, включающее территорию площади у железнодорожного вокзала, сквер имени А.Н. Радищева, зеленые зоны перед зданием почтамта, с восточной и западной сторон кафе «Телец».

«Данная территория была выбрана жителями города», — отметили в мэрии.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.

В 2020 году Никольск вошел в число победителей, в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Городу выделено 70 млн. рублей.

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