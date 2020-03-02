Белозерцев поручил начать подготовку к следующему конкурсу благоустройства малых городов ЖКХ

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил заблаговременно начать подготовку к IV всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

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«Готовьте заявки», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Иван Белозерцев назначил ответственными за это направление работы первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева и начальника департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора региона Леонида Иоффе.

Он потребовал обратить особое внимание на Нижний Ломов, который участвовал в третьем конкурсе, но не вошел в число победителей.

«Большой путь прошли, но не до конца», — отметил губернатор.

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, заявку на участие должен подать Наровчат — малая родина писателя Александра Куприна, 150 лет со дня рождения которого исполнится в 2020 году.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.

В 2020 году Никольск вошел в число победителей, в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек.