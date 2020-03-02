EN
12:51:36 Понедельник, 2 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев поручил начать подготовку к следующему конкурсу благоустройства малых городов

09:18 | 02.03.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил заблаговременно начать подготовку к IV всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Белозерцев поручил начать подготовку к следующему конкурсу благоустройства малых городов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Готовьте заявки», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Иван Белозерцев назначил ответственными за это направление работы первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева и начальника департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора региона Леонида Иоффе.

Он потребовал обратить особое внимание на Нижний Ломов, который участвовал в третьем конкурсе, но не вошел в число победителей.

«Большой путь прошли, но не до конца», — отметил губернатор.

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, заявку на участие должен подать Наровчат — малая родина писателя Александра Куприна, 150 лет со дня рождения которого исполнится в 2020 году.

Читайте также

Никольск вошел в число победителей конкурса проектов создания комфортной среды

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проводится ежегодно.

В 2018 году Кузнецк вошел в число победителей в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек включительно. На реализацию концепции «Кузнецк — город мастеров» из федерального бюджета было выделено 100 млн. рублей. Проект реализован в 2019 году.

В 2019 году Заречный вошел в число победителей в номинации, объединяющей территорий с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Высокую оценку экспертов получил проект благоустройства парка «Заречье». На его реализацию выделено 85 млн. рублей. Проект будет реализован в 2020 году.

В 2020 году Никольск вошел в число победителей, в номинации, объединяющей малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе за два часа в электронную очередь за путевками в лагеря встали около 6 тыс. человек Пензенский губернатор призвал тщательнее выбирать подарки для ветеранов
В Пензенской области 29 февраля на свет появились 11 детей В Сосновоборском районе выясняют обстоятельства гибели водителя снегохода
В ходе конфликта на улице Бородина в Пензе мужчина получил ножевое ранение После поражения «Дизеля» в Тюмени счет в серии стал 3:2 в пользу «Рубина»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама