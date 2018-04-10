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В Кузнецке суд запретил эксплуатацию ТЦ «М-Сити»

10:39 | 10.04.2018 | Общество

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Кузнецк, 10 апреля 2018. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области удовлетворил заявление прокурора о принятии обеспечительных мер и запретил эксплуатацию здания торгового центра «М-Сити» площадью свыше 11 тыс. кв. метров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда во вторник, 10 апреля.

В Кузнецке суд запретил эксплуатацию ТЦ «М-Сити». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурор Кузнецка [Иван Синицын] обратился с иском в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к предпринимательнице, в котором, ссылаясь на обстоятельства многочисленных нарушений ответчиком требований пожарной безопасности, просил о приостановлении деятельности по эксплуатации здания ТЦ «М-Сити». Исковое заявление прокурора содержало ходатайство о принятии обеспечительных мер, а именно — о запрете эксплуатации здания торгового центра до вступления решения суда в законную силу, за исключением работ по устранению выявленных нарушений», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, при принятии решения суд учел, что ходатайство об обеспечении иска призвано предотвратить возникновение несчастных случаев, в результате которых могут пострадать люди.

«Исходя из изложенного, суд удовлетворил заявление прокурора и запретил эксплуатацию здания ТЦ до вступления решения суда в законную силу, за исключением работ по устранению нарушений», — сказал он.

Представитель суда уточнил, что подготовка дела к рассмотрению назначена на 18 апреля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник», торговых центров «Урицкий», «Мой», «Триумф», «Гостиный двор», в Кузнецке — ТЦ «М-Сити».
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