Люди должны понять, в чьих интересах работает сегодняшняя власть — Георгий Камнев Интервью

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев дал развернутое интервью главному редактору независимого информационного агентства «PenzaNews» Павлу Полосину, в котором подвел итоги уходящего года.

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Беседа с Георгием Камневым состоялась в пятницу, 21 декабря, в рамках его очередного рабочего визита в Москву. Разговор начался рано утром в пензенском аэропорту, продолжился в воздухе, затем — в столичном «Аэроэкспрессе», а завершился в Государственной думе России.

В тот день Георгий Камнев в составе колонны коммунистов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены по случаю 139-й годовщины со дня его рождения.

По окончании памятного мероприятия в здании на Охотном ряду — в рабочем кабинете председателя ЦК Компартии России — состоялась встреча Геннадия Зюганова и Георгия Камнева, продлившаяся в общей сложности около часа. В ходе нее первый секретарь пензенского обкома проинформировал руководителя КПРФ об итогах недавнего визита в Китай делегации, которую ему было поручено возглавлять. Также были затронуты другие партийные вопросы, и дана оценка деятельности лидера пензенских коммунистов.

Затем Георгий Камнев по приглашению Геннадия Зюганова посетил финальное мероприятие федерального проекта «Наследие победителей», реализуемого под эгидой Компартии России и ЛКСМ. Он охватывает около 3 тыс. учащихся-спортсменов из 20 регионов, включает в себя лекции о спортивных достижениях Советского Союза, встречи с мастерами спорта и межрегиональные турниры. В этом году все состязания были посвящены вековому юбилею комсомола. Лучшим тренерам Геннадий Зюганов вручил ордена ЦК КПРФ «100 лет ВЛКСМ».

Во второй половине дня в нижней палате парламента состоялась рабочая встреча заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата Госдумы РФ Юрия Афонина и Георгия Камнева. Помимо результатов деятельности обкома, в центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой к выборам 2019 года. В частности, зампред ЦК поставил перед Георгием Камневым задачу добиться увеличения числа депутатов на местном уровне в три раза. По словам Юрия Афонина, по всей стране, в том числе в Пензенской области, КПРФ должна иметь такое количество народных избранников, которое обеспечит партии самостоятельное прохождение муниципального фильтра на выборах глав регионов.

Как известно, очередные выборы губернатора Пензенской области состоятся менее чем через два года — в сентябре 2020-го, при этом кандидаты должны быть определены примерно за полгода до этого, то есть чуть больше, чем через год.

— Георгий Петрович, во-первых, спасибо, что откликнулись на наше предложение относительно самого интервью в конце года, причем в таком формате — в рамках Вашего рабочего визита в Москву. Мне кажется, что подобных визитов по сравнению с прошлым, да и тем более с позапрошлым годом стало существенно больше — с тех пор, как Вы были избраны членом президиума ЦК КПРФ. Можно сказать, что Вы в последнее время уже буквально живете на два города?

— Нет, не думаю, что так можно сказать, потому что большую часть времени я все-таки провожу в Пензе, хотя Вы правы в том, что количество поездок, встреч, контактов стало, конечно же, больше. В декабре у меня было, кажется, уже 10 перелетов, не считая этого.

— Но Ваша работа не ограничивается только Пензой и Москвой. Осенью по линии партии Вы посетили несколько городов Уральского федерального округа.

— Да, это было в первой декаде октября. По поручению Центрального комитета КПРФ мною были проведены встречи с партактивом в Кургане. Там вместе с коммунистами и первым секретарем обкома Василием Кислициным мы обсудили подготовку к очередной отчетно-выборной конференции. В Ханты-Мансийске, Сургуте и других городах Югры также прошли встречи с членами партии. Обсуждали формы и методы дальнейшей борьбы за социально-экономические права людей. В ноябре я вновь побывал в Ханты-Мансийском автономном округе, принял участие в конференции окружного отделения КПРФ, посетил ряд населенных пунктов, пообщался с жителями.

— В декабре Вы вообще провели 10 дней за пределами страны — в Китае, возглавляли делегацию КПРФ. Я обязательно спрошу Вас об этой поездке, тем более она стала уже второй за этот год. Но давайте начнем по порядку. Чем Вам запомнится уходящий год?

— Этот год был очень насыщен политическими событиями и не только. Одно из основных — это, конечно же, президентская кампания. Кроме того, у нас была отчетно-выборная конференция пензенского областного отделения КПРФ, которая проходит в соответствии с уставом раз в четыре года. Также среди важных событий можно назвать две поездки в Китай, которые были совершены мной по поручению руководства нашей партии. Помимо этого, в текущем году у нас прошли традиционные мероприятия — это и первомайская демонстрация, и митинг по случаю 101-й годовщины Октябрьской революции, который мы проводили в центре города около драматического театра. Также были крупные мероприятия в рамках нашей протестной деятельности — это два больших митинга против пенсионной реформы.

Что касается выборов президента России, Вы знаете, что наш кандидат Павел Николаевич Грудинин был выбран на съезде Коммунистической партии. Могу сказать, что это вызвало очень серьезное воодушевление, позволило в целом сформировать большую коалицию не только членов партии, но и различных сторонников, которые очень активно поддержали его выдвижение, согласились работать на этих выборах в качестве агитаторов, в том числе и в Пензенской области.

Я, кстати, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем, кто активно работал, кто был доверенными лицами Грудинина в Пензенской области, кто ездил по районам в составе агитационных бригад, несмотря на морозы, расклеивал приглашения на выборы и так далее; всем, кто был и находился на избирательных участках в день голосования и обеспечивал контроль на выборах.

Хотя мы распространили очень большое количество агитматериалов, тем не менее, Вы помните, какая кампания велась по телевидению, а на сегодняшний день телевидение пока еще остается доминирующим источником поступления информации для населения. Из телевизора активно лилась грязь на Павла Николаевича Грудинина. Если в начале кампании мы видели, что очень много людей готовы были голосовать за Грудинина, то после того, как по телеканалам был показан ряд фальсифицированных, выдуманных сюжетов, когда он был оболган, благодаря вот таким грязным технологиям удалось у части населения поменять мнение. Люди поверили в эту ложь, поверили в эти сказки, поэтому, конечно, результат оказался не тот, на который мы рассчитывали. Разумеется, после выборов стало понятно, что все негативное, что говорилось про Павла Николаевича Грудинина, оказалось неправдой. Но результат остается результатом.

Я хотел бы добавить, что, конечно, мы не можем поверить в часть итогов у нас, в Пензенской области, потому что они никак не могут соотноситься со здравым смыслом, когда в целых районах явка была под 100%, и под 100% — за одного кандидата. Так не бывает. Мы абсолютно убеждены, что на местах также не обошлось без фальсификаций.

Тем не менее все равно наш результат на территории Пензенской области мы считаем достойным. В ходе этой выборной капании мы нашли много сторонников, после этой кампании много людей пришли и вступили в партию. Это среди тех, кто получал достоверную информацию — например, в интернете. Сейчас интернет тоже ведь активно развивается как один из источников агитационной работы, получения информации. Те, кто видел, что по телевизору льется наглая, беспринципная ложь, понимали, что народный кандидат, который действительно отстаивает интересы населения, у нас только один — это Грудинин. И эти люди после выборов пришли и вступили в партию.

— Были ли зафиксированы какие-то грубые нарушения в Пензенской области на выборах президента России?

— У нас был ряд нарушений, о чем мы заявляли и говорили в ходе выборной кампании, после выборной кампании. Но могу сказать о том, что каких-то грубых таких нарушений мы зафиксировать не смогли. Объективно у нас просто не хватило людей на такой жесткий контроль на всех избирательных участках. Особенно тяжело с наблюдателями, конечно, в сельской местности, это понятно.

Здесь можно только здраво рассуждать. Мы считаем, что в районе не может быть явка 100%, потому что знаем, что много людей уехало, много работает за пределами района и так далее. Поэтому мы можем подозревать, что не все прошло в соответствии с законом.

Такая же ситуация и в целом по стране, хотя там выявлялись и грубые нарушения, и попытки вбросов. С той избирательной кампанией, с той информационной кампанией, которая проходила, я думаю, что не нужно было фальсифицировать выборы уж очень грубо. Может быть, включился соревновательный фактор: у кого больше будет процент. Я думаю, это не очень здоровая ситуация, и такой ситуации, конечно, быть не должно.

— Георгий Петрович, Вы упомянули про проценты. По данным облизбиркома, на выборах президента в марте 2018 года лидер страны Владимир Владимирович Путин в Пензенской области набрал 79,98% голосов, а Иван Александрович Белозерцев на губернаторских выборах в сентябре 2015-го получил 86,04%. Некоторые, сравнивая эти цифры, высказывали мнение о том, что в нынешних условиях у главы региона не может быть уровень поддержки среди населения выше, чем у главы государства. Но ведь это абсолютно разные выборы и разные кандидаты. Вы согласны с этим?

— Безусловно, это разного уровня выборы, разные кандидаты. Что касается выборов губернаторских, я могу сказать, что, конечно, у нас тогда, например, ресурсов для раскрутки своего кандидата от КПРФ было гораздо меньше, чем возможностей по раскрутке кандидата от партии на выборах президентских, поэтому и разница тоже между нашим кандидатом в губернаторы и кандидатом в президенты.

Думаю, все понимают, что кандидат в президенты имеет возможность выступать по центральным каналам, к нему приковано больше внимания, его больше обсуждают, в том числе в социальных сетях, в интернете. Губернаторские выборы, безусловно, важны, но президентские — еще важнее, потому что определяется стратегия развития всей страны.

— В этом году были и другие выборы — партийные. Во всех районных парторганизациях, действующих в регионе, подвели итоги двухлетней работы и вновь избрали руководство. 9 июня прошла областная отчетно-выборная конференция, в ходе которой Вы были переизбраны на пост первого секретаря областного комитета партии, причем члены обкома приняли это решение единогласно. Такое единодушие по кандидатуре руководителя часто проявляют Ваши коллеги в других субъектах федерации?

— Такие случаи не очень распространены, но, конечно, имеют место быть, когда партийные руководящие органы в регионе пользуются единогласной поддержкой.

У нас в соответствии с уставом в этом году был сформирован областной комитет, то есть обком партии, избрано бюро, секретари, а также вновь избраны все районные и городские комитеты. Такие отчетно-выборные конференции проходят — пока, по-моему, не везде еще завершились, но обязательно пройдут — во всех регионах нашей страны. Мы одни из первых, кто провел такую отчетно-выборную конференцию. Очень подробно обсудили на ней деятельность нашего пензенского областного отделения партии за прошедшие четыре года — особенно выборы разных лет. Всем делегатам, которые хотели бы высказаться, такая возможность была предоставлена. По результатам были приняты соответствующие документы, постановления. Работа областной организации признана удовлетворительной.

Что касается непосредственно выборов нового областного комитета, то надо сказать, что они проходят у нас в несколько этапов. Сначала выдвигаются кандидаты в состав областного комитета, затем из состава обкома избирается первый секретарь, после этого формируется бюро. Действительно, областной организацией мне вновь было оказано высокое доверие — и на тайном, и на открытом голосовании, за что я благодарю всех наших партийцев, всех делегатов и все местные отделения.

Если говорить о тенденциях развития нашей областной организации, то из года в год мы растем, улучшаем результаты на выборах. Да, у нас нет каких-то таких очень серьезных скачков, чтобы мы, например, увеличили результат по каким-то выборам в два–три раза, но могу сказать, что количество местных депутатов за прошедшее время у нас увеличилось более чем в пять раз. Результат по выборам в процентах пусть ненамного, но растет. На выборах в Законодательное собрание — на 1,5%, по-моему, вырос. И на других выборах — то же самое. Поэтому наша организация поступательно развивается.

У нас приходит постепенно молодая смена, но и люди старшего поколения никуда не уходят, они остаются в руководстве, передают свои знания и опыт молодежи. Молодежь себя уже очень хорошо зарекомендовала, тоже получает поддержку. Например, Олег Шаляпин. Он был избран секретарем по организационно-партийной работе. Это очень серьезная поддержка и высокое доверие партийцев. Он является руководителем фракции в Пензенской городской думе, в следующем году его ожидают ответственные выборы.

Кроме того, можно назвать и Юлиану Котову, которая также единогласно была избрана в руководство городского комитета. Как известно, Дмитрий Филяев перешел на работу в школу №58, был назначен директором, поэтому нести такую общественную нагрузку в виде руководства горкомом он, конечно же, уже не мог. Также он ушел и из членов областной избирательной комиссии, сконцентрировался на работе в школе. Тем не менее он у нас входит в бюро областного комитета партии, то есть остается в руководстве.

У нас есть еще ряд молодых перспективных товарищей: это и Александр Смирнов, и Константин Спиридонов, и Александр Рогожкин, который является руководителем обкома комсомола. В районах, кстати говоря, тоже идет существенное обновление, идет оно поступательно, без «кадровых революций», поэтому совершенно очевидно, что у нашей партии есть будущее. И мы в целом позитивно смотрим вперед. Думаю, в следующие четыре года мы улучшим свою работу.

— Георгий Петрович, в этом году Вы уже дважды были с рабочими визитами в Китае: первый раз в мае, а второй — совсем недавно, в декабре, причем были в статусе руководителя делегации КПРФ. Расскажите, пожалуйста, об этих поездках.

— На самом деле это была уже третья по счету поездка в КНР, поскольку впервые я побывал там по линии партии в 2013 году — в соответствии с соглашением между КПРФ и Коммунистической партией Китая (КПК) об обмене делегациями.

В мае текущего года я участвовал в трех крупных международных мероприятиях. Первое — это конференция парламентских партий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Второе — форум, посвященный 200-летию со дня рождения Карла Маркса. На нем были представители коммунистических партий со всего мира. Они были условно разделены по макрорегионам — Европа, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Океания, страны бывшего СССР и Азии. Мне была оказана честь, я представлял не только КПРФ, но и возглавлял группу руководителей партий стран бывшего Советского Союза. И третье мероприятие — это конференция, которая была посвящена 40-й годовщине с момента осуществления в Китайской Народной Республике политики реформ и открытости.

В ходе этой поездки в Китай мы были в разных регионах страны — и в провинции Гуандун, и в Пекине, и в провинции Аньхой, и в Шанхае, посещали знаковые места. На всех этих трех международных мероприятиях я выступал с докладами.

У нас также были встречи с руководством международного отдела Компартии Китая. А одна из самых важных встреч была с главой отдела пропаганды, постоянным членом политбюро ЦК КПК Хуаном Куньмином (Huang Kunming), который давно работает в команде председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping) и имеет большое доверие со стороны лидера. Мы обсуждали развитие коммунистического движения в мире, в том числе на территории стран бывшего Советского Союза. Могу сказать, что беседа была очень интересная и содержательная.

Фото из личного архива Георгия Камнева

Второй в этом году визит в Китай состоялся с 5 по 15 декабря. Я благодарен руководству партии и лично председателю ЦК КПРФ Геннадию Андреевичу Зюганову за такое высокое доверие, которое мне было вновь оказано.

Делегация КПРФ, которую мне выпала честь возглавить, посетила два города — Пекин и Шанхай. У нас прошел ряд встреч с руководящими органами КПК. Среди спикеров, например, был заместитель заведующего МО ЦК КПК Цянь Хуншань (Qian Hongshan). По статусу он является замминистра иностранных дел Китая, специализируется на взаимодействии партийных органов с политическими и неполитическими организациями других стран. На этом мероприятии также присутствовал представитель от посольства РФ, что, в общем-то, придавало дополнительный статус нашей встрече. И мы считаем правильным, когда посольство обращает внимание на такие события. В ходе встречи с руководством международного отдела мы обменялись мнениями по вопросам партийного строительства и ряду других.

Поскольку время у нас с Вами ограничено, хотя можно рассказывать очень долго, из наиболее интересных событий я бы еще отметил встречу в редакции государственного холдинга «Жэньминь». Центральная газета в Китае называется «Жэньминь жибао», что в переводе на русский язык означает «Народная газета». И вот на основе редакции этой газеты примерно с середины 1990-х годов строился целый холдинг. Сегодня газета по распространению, по количеству аудитории занимает в этом холдинге всего 5%, а 95% потребителей информации получают ее через электронные СМИ, хотя она по-прежнему остается одной из крупнейших в Китае.

Тем не менее сейчас основное распространение информации происходит через сайт, соцсети и мессенджеры. Также есть свой телеканал. Мы встречались с руководством медиахолдинга, нам рассказывали о его структуре, о том, как работают специалисты, какой продукт они создают. Очень приятная и содержательная была беседа.

— Нетрудно предположить, что этот медиахолдинг является прибыльным, причем часть прибыли направляется еще и в бюджет страны, а не наоборот, как у нас, когда речь идет о финансировании государственных СМИ. Боюсь сейчас ошибиться в цифрах, поэтому называть их не буду. Вам какие-то данные озвучивали?

— Да, Вы абсолютно правы. Только на новых медиа организация зарабатывает около 1 млрд. рублей в год. Львиная доля доходов — это реклама, но у них есть еще собственный IT-отдел, который занимается разработкой различных компьютерных продуктов. Там пишут специальные программы, приложения, в том числе для банков, страховых компаний, для сферы обслуживания. Организации обращаются именно к ним, потому что знают, что все будет сделано в срок и на высоком качественном уровне.

Второй момент, о котором Вы упомянули, связан с распределением прибыли. Холдинг является государственным, и основная его задача — это распространение информации о деятельности госорганов. Так же, как у нас «Первый канал» и ВГТРК, куда входят телеканалы и радиостанции. В России они дополнительно финансируются из бюджета, поскольку сами не зарабатывают на свою деятельность. А вот что касается холдинга «Жэньминь», ситуация другая. Например, отдел, который специализируется на новых медиа, примерно 60% доходов тратит на себя, а остальное — передает в бюджет.

Основной вопрос, который всегда стоит перед такими организациями: как сделать продукт привлекательным, потому что читать сухие новости о том, как официальное лицо посетило то или иное мероприятие, не всем интересно, и контингент людей, которые читают такие новости, официоз, достаточно ограничен. Соответственно, и реклама в таких средствах массовой информации привлекает только определенный круг рекламодателей. Мы много вопросов задавали именно на тему того, как им удается делать продукт, с одной стороны, рассказывающий о деятельности государственных органов и чиновников, а, с другой, чтобы это было интересно смотреть всем людям.

И при этом я хотел бы еще раз подчеркнуть, что холдинг существует в абсолютно рыночных условиях. Нет никакой позиции государства, что кто-то должен именно у них, например, размещать рекламу, или как-то рынок ограничить — нет. Секрет успеха именно в том, что они делают востребованный контент, который интересен населению, который привлекает рекламодателей.

— Кроме официальной деловой программы, которая включала в себя, в частности, посещение в Шанхае специальной экономической зоны, агропарка, ряда предприятий и коммерческих организаций, была и программа культурная. Что успели посмотреть?

— У нас была очень насыщенная культурная программа. Мы посетили мавзолей одного из основателей и многолетнего руководителя КПК и КНР Мао Цзэдуна (Mao Zedong), отстояли огромную очередь на площади Тяньаньмэнь. Увидели музейный комплекс Гугун (Запретный город) и Великую Китайскую стену. Побывали в музее первого съезда Коммунистической партии Китая. Посещали также исторические места, связанные с древней историей страны — и в Пекине, и в Шанхае.

Надо сказать, что сбалансированное сочетание рабочей и культурной программы, как мне кажется, было направлено в том числе на то, чтобы мы, гости из России, в целом поняли такое явление, как «китайский прорыв», и с чем он связан. А связан он, конечно, с одной стороны, с тем, что сегодня во власти, в руководстве Китая находится Коммунистическая партия. Это является основной движущей силой. Помимо этого, также одним из элементов является древняя философия, мораль, которая основана на конфуцианстве. Наверное, сплав этого дает такой поразительный результат, который и есть в Китае.

Фото из личного архива Георгия Камнева

— Георгий Петрович, давайте вернемся с Вами из Поднебесной вновь в Россию и поговорим о пенсионной реформе. Думаю, это одна из ключевых тем уходящего года, поскольку изменения касаются огромного количества граждан нашей страны. Что сделала КПРФ, чтобы не допустить принятие соответствующего законопроекта, и какие действия предпринимались в Пензенской области?

— Как известно из истории этого вопроса, и президент, и представители партии «Единая Россия» неоднократно заявляли, что пенсионный возраст увеличен не будет, хотя мы, представители КПРФ, говорили, что все к этому идет, что в кулуарах это обсуждается. Но когда мы выступали, например, перед выборами — и президентскими, и в Госдуму, рассказывали о том, что готовится пенсионная реформа, что об этом заявляют люди, приближенные к власти, тот же Алексей Кудрин, то нас в чем только не обвиняли. И в том, что мы раскачиваем лодку, и в том, что мы вводим население в заблуждение, и что мы чуть ли не на вашингтонский обком работаем. Могу сказать, например, что на моих встречах с населением представители администрации, «Единой России» разве что только в истериках не бились, говорили, что никаких негативных социальных реформ в стране не будет, потому что президент нас в этом заверил.

Однако во время чемпионата мира по футболу был внесен законопроект, подразумевающий увеличение пенсионного возраста для женщин на 8 лет, для мужчин — на 5 лет. Мы считаем, что это было сделано специально, чтобы люди отвлеклись на футбол и не обращали внимание на это дело. В спешном порядке этот законопроект начали рассматривать. Тут же «Единая Россия» и все ее представители как один стали заявлять, что это необходимо, это обязательно, такая реформа должна быть и как это здорово. Все поменялось за один день. Это удивительная способность сегодняшней власти, элиты разворачиваться на 180 градусов, как в известных антиутопиях, в книгах, в которых пишут, что для таких людей характерно буквально забывать то, что было вчера, что они обещали, и говорить совершенно противоположное.

У нас в Законодательном собрании Пензенской области представители «Единой России», которые в сентябре 2017 года были избраны и на своих встречах говорили людям о том, что они работают для них, что никакого ухудшения ситуации не будет, выступая буквально меньше чем через год в поддержку этого законопроекта, заявляли, что его давно нужно было уже ввести. Я смотрел, слушал и поверить не мог! Ведь люди в возрасте, многие добились определенных успехов в своей жизни, заслуживают уважение с профессиональной точки зрения. Но с моральной точки зрения для меня многое стало ясно. Я думаю, что и для населения тоже, что такие депутаты могут в угоду конъюнктуре полностью менять свою позицию за один день.

По качеству подготовки могу сказать, что я не видел еще законопроектов, которые были бы так плохо подготовлены. Финансово-экономическое обоснование этого важнейшего законопроекта, который касается десятков миллионов людей, практически всего населения нашей страны, состояло из одного предложения, что принятие этого закона не повлечет выделения дополнительных средств из бюджета.

Мы считаем, что это просто издевательство, потому что законопроект касается многочисленных аспектов — это и финансовый вопрос, и социальный вопрос, это и вопрос о здоровье человека: насколько он способен в сегодняшних условиях работать до 65 лет. Это касается и вообще возраста, как говорят сегодня, дожития: доживет ли человек до выхода на пенсию? Это очень серьезный вопрос.

Стоит напомнить, что решение о том, в каком возрасте люди будут выходить на пенсию, принималось еще в советское время. Наша страна тогда стала одной из передовых в этом смысле, ввела обязательное пенсионное обеспечение для всех граждан, да и многие социальные гарантии были установлены впервые именно советской властью. Это касается, например, пособий по беременности и родам. И сегодня идет поступательное движение к тому, чтобы эти социальные гарантии разрушать.

Изначально наше Законодательное собрание, когда законопроект был внесен в региональные парламенты для обсуждения, рассмотрело его в очень узком кругу — на президиуме. Мы в свою очередь, представители фракции КПРФ, требовали, чтобы документ был рассмотрен на сессии Законодательного собрания. Естественно, «Единая Россия» в ходе заседания президиума категорически поддержала этот законопроект, и он был отправлен в Москву, в Государственную думу. Но потом что-то поменялось. Вероятно, пришли рекомендации рассмотреть этот законопроект на сессии. И этого законопроекта, я Вам могу сказать, например, не было в повестке, он был внесен уже в ходе сессии Законодательного собрания представителями «Единой России».

Я выступал на сессии, говорил, что никакой потребности в том, чтобы принимать этот закон нет, в том числе с финансовой точки зрения. Пенсионный фонд на две трети формируется за счет поступлений от граждан. И за последние 5–7–10 лет эти поступления выросли в несколько раз, а поступления от государства — только на несколько процентов. Таким образом, к 2030 году фактически весь Пенсионный фонд формировался бы за счет выплат населения. Никакого резона увеличивать пенсионный возраст нет.

Есть еще один аспект, который касается исключительно Пензенской области. У нас проживает много людей пенсионного возраста, мы входим в число регионов, где доля старого населения существенна. Поскольку те люди, которые должны были получать пенсию, теперь получать ее не будут из-за повышения возраста, то и поступления из Москвы по линии Пенсионного фонда в Пензенскую область сократятся. Это сотни миллионов рублей, которые жители могли бы получить.

Мы также провели два больших митинга в Пензе — 28 июля и 22 сентября. Акции протеста летом прокатились по всей области — в Кузнецке, Каменке, Неверкино, Башмаково, Пачелме, Сердобске, Нижнем Ломове, Заречном, Спасске и так далее. На народном сходе в Пензе, в котором участвовали более 2,5 тыс. человек, было принято соответствующее обращение к власти, но «Единая Россия», конечно, плюнула на требования людей и все равно провела свой законопроект.

Кроме того, КПРФ предложила организовать референдум по пенсионной реформе. В Пензе, как и в других регионах, прошло собрание, была создана региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума. Никаких претензий к документам со стороны облизбиркома не было, но нашу подгруппу все равно не зарегистрировали, потому что, как оказалось, была другая подгруппа, которая подала заявку на день раньше нас. А по закону может быть создана только одна такая подгруппа в регионе по одной теме. Вскоре стал известен списочный состав этой подгруппы — там были представители «Единой России», чиновники, бюджетники. Мы полагаем, что эта альтернативная подгруппа по проведению референдума была организована властью, чтобы наш список не зарегистрировали. И то, что после своей регистрации эта подгруппа не собрала ни одной подписи за референдум, только подтверждает наши предположения на этот счет. Мы считаем это нечестной политической конкурентной борьбой, это было сделано, чтобы в очередной раз просто ввести в заблуждение, обмануть людей.

Но мы все равно продолжаем борьбу за права простых граждан, за то, чтобы пенсионная реформа была отменена. Сейчас КПРФ совместно с депутатами из других фракций подготовила обращение в Конституционный суд, ведь по Конституции не должны приниматься законы, ухудшающие положение населения, а этот закон о пенсионной реформе явно ухудшает.

— Что, на Ваш взгляд, будет с теми деньгами, которые сэкономят?

— Нас тоже интересует этот вопрос, потому что это порядка 2–3 трлн. рублей по итогу составит. Вы знаете, у нас есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), который формируется за счет нефтегазовых доходов. И раньше средства фонда целиком тратились на поддержку Пенсионного фонда. Затем были внесены изменения, и теперь его деньги можно тратить на поддержку организаций и физических лиц, попавших под санкции. То есть на поддержку, прямо будем говорить, олигархов, потому что под санкции попадают они и их олигархические структуры.

По всей видимости, перед властью встал вопрос о том, кого поддерживать — пенсионеров, то есть простых людей, либо олигархов. Следуя своей логике, «Единая Россия» поддержала в этом случае олигархов, то есть был принят закон об их поддержке, были им установлены бюджетные статьи, по которым они будут получать финансирование. И, по заявлению властей, часть олигархов уже получила эту помощь.

Просто люди должны понять уже в конце концов, в чьих интересах сегодня работает власть: они взяли у простых пенсионеров, у абсолютного большинства людей деньги и передали их или собираются передать фактически олигархическим структурам. Вот, собственно говоря, для чего, по нашему мнению, эта реформа и была проведена.

— Кстати, выступая на 12-й очередной сессии Законодательного собрания 21 сентября 2018 года, Вы предложили переложить бремя реформы «на 100 крупнейших олигархов нашей страны», так как «они от этого не обеднеют». По итогам Вашего выступления спикер парламента, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин дал понять, что критика пенсионной реформы на сессии неуместна.

— Да. Дело в том, что мы не просто выступаем против, мы ведь предлагаем и решение, как пополнить бюджет, если недостаточно денег.

Когда нас пытались убедить в необходимости пенсионной реформы, нам говорили, что это общемировая практика, что люди на пенсию выходят гораздо позднее в Европе и других странах. Мы отвечали: вы для начала обеспечьте такой же уровень жизни и долголетия, как в других странах, и после этого начинайте дискуссию об увеличении пенсионного возраста, посмотрим, как к этому отнесется население, которое должно выразить свое мнение через референдум.

Более того, если нам говорят, что необходимы мировые стандарты, хорошо. Но давайте мы будем брать не точечно, а возьмем и другие мировые стандарты, в частности, стандарт по подоходному налогу, который во всех развитых странах имеет прогрессивный характер, то есть чем больше человек получает, тем больше он платит налог. У нас же власть категорически отказывается применять прогрессивный налог. Кстати, это одна из инициатив КПРФ. По нашим данным, это полностью обеспечит, закроет потребность Пенсионного фонда в выплатах, если с олигархов брать больше.

Я вот, например, ни разу не слышал, чтобы какой-то олигарх продал свои яхты, свои дома за границей и за счет этих денег пополнил оборотные средства своей компании, чтобы обеспечить нормальное существование в режиме санкций. Они же приходят и говорят: «Дайте нам денег из бюджета». Слушайте, вы получили уже в ходе приватизации все эти предприятия, организации за копейки. Об этом сам Чубайс говорил, что фактически отдавали предприятия, в том числе и целыми отраслями, в том числе нефтегазовый комплекс, энергетику, за три копейки, а иногда даже доплачивали. Для чего? Для того чтобы обеспечить пласт собственников, которые не дали бы возможность вернуться представителям Компартии России к власти. Вот основная цель была.

Нам говорили о том, что частный собственник более эффективен, чем государство. Так вот: когда была хорошая конъюнктура на рынке, когда все получали деньги за реализацию своей продукции, все было хорошо. Они получали прибыль и говорили, что нам государство не нужно, у нас все получается, мы классные собственники. Как только немного заштормило, сразу перестали быть эффективными, сразу пришли в бюджет.

Основное правило олигархата — приватизация прибыли и огосударствление убытков. То есть прибыль они кладут себе в карман, а убытки перекладывают на государство. А государство это кто? Это мы с вами.

Поэтому КПРФ сегодня говорит: мы не должны давать ни копейки олигархическим структурам. Если они не умеют управлять этими активами, не могут, а мы это прекрасно видим, надо забирать их обратно в собственность государства, вводить прогрессивную шкалу налогообложения, обеспечивать развитие инновационной экономики, которая повысит эффективность труда.

Сегодня власть об этом много говорит, но ничего не делается в этом направлении. Давайте, может быть, мы будем не алюминия 50 тыс. тонн с двойной ценой закупать у структур «Русала», у Дерипаски, якобы для пополнения госрезерва, а давайте мы эти деньги потратим на создание высокотехнологичных рабочих мест. Давайте мы сделаем дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса, чтобы он мог нормально развиваться, как это в других странах принято — под 1–2%. Поможем прежде всего машиностроительной, станкостроительной отрасли как основе промышленности.

Сегодня ничего этого нет, ничего не происходит. Сегодня все направлено на поддержку организаций, в том числе ресурсных, которые добывают и распределяют эти самые ресурсы. Мы видим повышение налогов, увеличение стоимости бензина, продуктов питания и тому подобное. Все это идет в поддержку олигархических структур. Такого быть не должно, да и мировая практика сегодня совсем другая: налоги для простых людей снижают и повышают для крупных компаний. Маски по большому счету сброшены, и мы видим, в чьих интересах сегодня действует власть, поэтому выход только один — это социализм.

— Георгий Петрович, возвращаясь к народному сходу, который прошел в Пензе 28 июля по инициативе КПРФ в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, хотел бы обратить Ваше внимание на одну деталь. Несмотря на то, что участие в митинге, по подсчетам организаторов, приняли более 2,5 тыс. человек, журналисты пензенских телеканалов на этом протестном мероприятии замечены не были. С чем это связано, на Ваш взгляд?

— У нас традиционно пензенские СМИ, помимо, может быть, «PenzaNews», не проявляют должного интереса к оппозиции. Вы объективно даете информацию не только про наши мероприятия, а вообще про то, что происходит в Пензенской области — освещаете точно, честно, оперативно, как указано в слогане агентства, за что я Вас благодарю.

Другие средства массовой информации, как мы считаем, полностью завязаны на органах власти, слушаются их. Понятно, что для органов власти митинг как ком в горле. Они считают, что его быть не должно — принято повышение пенсионного возраста, и все люди должны подчиниться.

Могу сказать, что в практике Пензенской области нет такого, чтобы действия оппозиции освещались. Зато если власть сделает что-то на копейку, то СМИ покажут на миллион, как говорится — каждый шаг, каждый жест, каждый взгляд власти освещается в СМИ, как мудро она действует в интересах народа, что бы она ни делала. Договорились до того, что увеличение пенсионного возраста — это вообще благо для населения. Ну что за бред?

Деятельность нашей организации, наши мероприятия фактически не освещаются в средствах массовой информации. Даже многотысячные митинги не нашли свое достойное отражение в СМИ. Некоторые, правда, осветили негативно, попытались высмеять.

Мне это странно, ведь люди, которые там работают — журналисты, редакторы — находятся в том же положении, что и простые граждане. Они тоже выйдут на пенсию в 60–65 лет, в зависимости о того, мужчина это или женщина, они тоже потеряют деньги. Но то ли они не понимают этого, может быть, очень недалекие люди; то ли у них совести совсем нет — обвинять людей в том, что они отстаивают свои законные права. Их еще и высмеивают — тех, кто выходит на эти митинги.

Собственно говоря, ничего нового. Всегда такие люди есть и, наверное, будут — люди без совести и чести.

— Георгий Петрович, и вновь про выборы, только уже, разумеется, предстоящие. На народном сходе в Пензе Вы обратили внимание на то, что голоса жителей, которые поддерживают оппозицию на выборах различного уровня, зачастую распыляются между кандидатами. В связи с этим Вы заявили, что к выборам в Пензенскую городскую думу КПРФ создаст оппозиционный блок, «чтобы не разрозненные были кандидаты, а один нормальный человек от народа». По Вашему мнению, такой же тактики следует придерживаться и на других выборах. Какие планы на 2019 год?

— У нас состоятся выборы практически во все органы местного самоуправления, по всей Пензенской области. Почти 3 тыс. депутатских мандатов будет замещено. Я обращаюсь ко всем жителям региона с тем, чтобы они поддержали кандидатов от народа, а не представителей от партии власти.

Ну сколько можно уже издеваться над нашим населением? Как крепостные восхваляли своего доброго барина, который бьет их теперь не палкой, а батогами, так же, по всей видимости, и у нас. Все, что только можно, «порезали» — финансирование и на медицину, и на образование. Закрыли больницы, отделения, теперь приняли пенсионную реформу, вводят дополнительные налоги, все дорожает. И при этом поддерживать людей, которые все это делают, мне кажется абсурдным и нездоровым, даже с точки зрения психики. Как можно за все это голосовать?

Помните, что обязательно нужно прийти на выборы. Потратить полчаса своего времени один раз в год. Ведь дело в чем? Если вы не придете на эти выборы, то представителей партии власти изберут чиновники. Они-то на выборы придут, чтобы поддержать своих. А мы, народ, иногда очень пассивно относимся к выборам — не ходим, думаем, что наш голос ничего не решает. На этом и держится во многом власть «Единой России».

Мы действительно предлагаем сформировать блок кандидатов по аналогии с таким блоком, который поддерживал Павла Николаевича Грудинина на выборах президента России. Наша партия готова выдвинуть не только тех кандидатов, которые являются членами КПРФ, но и тех, кто представляет общественные организации и движения. Поэтому призываю всех начать широкое обсуждение уже сейчас.

Кстати говоря, мы соответствующую работу ведем, у нас действует штаб по подготовке к выборам. Активно посещаем районы: и я езжу, и мои товарищи тоже. Встречаемся с жителями, которым не все равно, как будет развиваться их район, как будет развиваться Пензенская область. Мы рассказываем о том положительном опыте, который есть на тех территориях, которыми руководят представители Коммунистической партии России. В частности, рассказываем о том, как развивается Иркутская область, где губернатор — коммунист, где была издана книга об опыте региона по внедрению планового подхода.

Мы считаем, что на сегодняшний день в Пензенской области нет смысла говорить про какие-то конкретные персоны от «Единой России», потому что любой ее представитель будет исполнять указания этой партии. Хорошо, будет набор, например, других депутатов Законодательного собрания от «Единой России». Что из этого? В соседних областях, понятно, депутаты другие, это другие люди, у них другие фамилии, но ведь они тоже поддержали пенсионную реформу. Почему? Потому что они в «Единой России». Губернаторы от «Единой России» поддержали пенсионную реформу. Не все, правда, но 90%. Остальные как-то оказались поумнее, не стали этого делать, в том числе потому, что у них выборы, и они не хотели, наверное, брать негатив на себя.

На наш взгляд, сегодня надо сконцентрировать внимание людей на более глобальных вопросах, объяснить смысл происходящих политических и экономических событий, что их буквально обворовывают, отнимают последнее и передают в руки олигархов. Вот в чем сегодня суть. А кто это делает, люди с какими фамилиями, нам кажется, это не имеет никакого значения. Важно понять, что это делает «Единая Россия». Сегодня нужно объединиться против «Единой России» всем здравомыслящим людям, поставить заслон этому, принять и реализовывать программу в интересах народа.

— Георгий Петрович, благодарю Вас за интервью и поздравляю с наступающим Новым 2019 годом!