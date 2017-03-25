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В Пензе назвали провокацией листовки КПРФ с приглашением на «митинг Навального»

10:54 | 25.03.2017 | Политика

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Компартия России не имеет отношения к расклеенным в Пензе от ее имени листовкам с приглашением на так называемый «митинг Навального». Об этом заявил руководитель пресс-службы пензенского обкома партии Сергей Падалкин.

В Пензе назвали провокацией листовки КПРФ с приглашением на «митинг Навального». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От имени КПРФ в #Пенза расклеили листовки с приглашением на митинг Навального. Это провокация. Мы там не участвуем и никого не приглашаем», — написал он в своем «Твиттере» в субботу, 25 марта.

Вместе с тем накануне группа депутатов Госдумы, представляющих фракцию КПРФ, направила спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции, который предлагается включить в повестку заседания 5 апреля.

В нем ставится вопрос о проверке фактов, озвученных в последнем фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным, который посвящен премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Митинги в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России состоятся в разных регионах страны в предстоящее воскресенье, 26 марта.

В Пензе на текущей неделе один из организаторов готовящегося мероприятия отказался его проводить. Инициативной группе было предложено подать новое уведомление в администрацию города, однако сделано этого не было, поскольку организаторы все равно не смогли бы уложиться до 26 марта в установленный законом 10-дневный срок.

Ранее правительство региона согласовало проведение в Пензе другого антикоррупционного митинга. Мероприятие с численностью участников до 200 человек пройдет в сквере у часов «Кукушка» в воскресенье, 26 марта, с 12.00 до 13.30. Организатором выступила молодежная общественная организация «Поколение нового времени» (ПНВ). Ее руководитель Иван Финогеев подчеркнул, что представители ПНВ не являются сторонниками Алексея Навального.
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