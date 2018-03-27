Пензенский штаб Навального объявил о закрытии через неделю после президентских выборов Политика

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Штаб оппозиционера Алексея Навального, который с мая 2017 года действовал по адресу: Пенза, улица Урицкого, 74, объявил о своем закрытии спустя примерно неделю после выборов президента России.

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Планируется, что он прекратит свою работу с субботы, 31 марта, а последнее мероприятие с участием активистов пройдет в последний день рабочей недели — 30-го числа.

«Мы съезжаем из помещения, но какая-то команда у нас все равно остается. Мы познакомились, будем продолжать контактировать и что-то делать. По возможности штаб будем возрождать», — прокомментировал ИА «PenzaNews» координатор пензенского штаба оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин.

Он отметил, что основные задачи, которые стояли перед волонтерами, выполнены.

«На протяжении большей жизни штаба задача была не в забастовке [избирателей, о проведении которой Алексей Навальный объявил после отказа ЦИК России допустить его к участию в выборах президента РФ], а в повышении узнаваемости нашего кандидата, в том, чтобы рассказывать людям о нем, проводить мероприятия наподобие поквартирных обходов, пикетов и так далее. На самом деле в основном мы занимались этим. А после того, как нашего кандидата не допустили к выборам, мы уже занимались забастовкой избирателей и наблюдением на выборах», — пояснил собеседник агентства.

Антон Струнин сообщил, что сокращение количества штабов по всей стране в первую очередь обусловлено финансовым фактором — собираемых пожертвований не хватает, чтобы обеспечить их работу в полном объеме.

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«Поэтому мы сейчас оптимизируем, сохраняя минимальную структуру по всей России. По мере того, как финансовая часть будет разрешена, будем опять возобновлять работу во всех городах», — сказал координатор пензенского штаба.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который планировал участвовать в выборах президента России в 2018 году, лично открыл штаб в Пензе 19 мая 2017 года. Мероприятие по этому случаю состоялось в кибер-клубе «New Wave».

За время своей работы штаб провел несколько крупных мероприятий.

В их числе — митинг против коррупции у стадиона «Первомайский» 12 июня 2017 года, а также две акции в сквере имени Ф.Э. Дзержинского — в поддержку Алексея Навального 7 октября и «Забастовка избирателей» 28 января 2018 года.