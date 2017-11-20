В Пензу пришла «Весна» Политика

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Молодежное демократическое движение «Весна», созданное в Санкт-Петербурге в 2013 году бывшими активистами «Яблока», «Обороны» и других либеральных политических сил, появилось в Пензенской области.

Facebook.com/spbvesna

Как сообщила ИА «PenzaNews» координатор «Весны» в Пензе Ольга Жулимова, которая также является региональным координатором «Открытой России», в настоящее время идет работа по набору активистов в ряды движения.

«В нашем уставе прописано, что возраст члена движения не может быть больше 35 лет. И это наша «фишка». У нас только молодежь. Мы выступаем за либеральные ценности: права человека, развитие демократии, политические и гражданские свободы. Мы хотим демократических перемен в России, честных выборов, реальной борьбы с коррупцией, защиты прав студентов, поддержки молодежи. По сути, «Весна» — это школа политики для либеральной молодежи», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила также, что в Пензе в ноябре уже состоялось несколько акций, организованных «Весной»: в частности, серия пикетов « Борьба с чухальниками » и видеоопрос жителей Пензы о флаге области .

На вопрос ИА «PenzaNews» о том, кто финансирует движение, Ольга Жулимова заявила, что это делают сами активисты.

«И в Пензе, и на федеральном уровне мы собираем небольшие членские взносы. Наша деятельность не требует больших расходов, потому своих денег хватает», — сказала она.

Координатор «Весны» подчеркнула также, что движение является беспартийным.

«Мы достаточно самостоятельны и независимы в общении с политическими силами. В этом году «Весна» и «Открытая Россия» заключили официальный меморандум о сотрудничестве. Многие активисты «Весны» состоят в «Открытой России», работают в предвыборных штабах Алексея Навального. Это самый популярный кандидат в президенты среди наших активистов. Мы как движение не заявляли о поддержке кого-то из кандидатов, но нашим активистам не мешаем в личном качестве поддержать того, кого они хотят. Вообще в Пензе мы готовы взаимодействовать с разными оппозиционными политическими силами, а также гражданскими активистами, неравнодушной молодежью», — пояснила Ольга Жулимова.

Кроме того, она обратила внимание на то, что «Весна» является полноправным членом Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY).

«Это дает возможность активистам «Весны» из разных городов России общаться с единомышленниками в других странах, ездить за рубеж на форумы и конференции, организуемые IFLRY. Намерены развивать такое международное сотрудничество», — резюмировала собеседница агентства.